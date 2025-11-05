Вступ України до ЄС. Трамп може відіграти ключову роль

Видання Atlantic Council звертає увагу на те, що саме президент США Дональд Трампа може змусити угорського лідера Віктора Орбана розблокувати вступ України до Європейського союзу.

Трамп має вплив на Орбана

Як вдалося дізнатися журналістам, уже 7 листопада в США угорський лідер буде робити все можливе, щоб зміцнити свої відносини з Трампом.

Ще не так давно Орбан був доволі упевнений, оскільки готував зустріч американського лідера Трампа та російського диктатора Путіна в Будапешті.

Глава угорського уряду розцінював потенційні переговори як свідчення власного дипломатичного впливу на міжнародній арені.

Однак переговори Трампа і Путіна скасовані, через що Орбан лишився без цього козиря. До того ж США ввели санкції щодо нафтових компаній РФ, і він заявив, що тепер Угорщині загрожує економічний колапс.

Орбан має намір добиватися послаблення цих санкцій, хоча вже один раз отримав відкоша від очільника Білого дому.

У ситуації, що склалася, Трамп має можливість посилити тиск на Орбана, щоб той дозволив Європі зробити важливі кроки як головному партнеру України.