Вступ України до ЄС. Трамп може відіграти ключову роль
Категорія
Політика
Дата публікації

Вступ України до ЄС. Трамп може відіграти ключову роль

Трамп
Read in English
Джерело:  Atlantic Council

Видання Atlantic Council звертає увагу на те, що саме президент США Дональд Трампа може змусити угорського лідера Віктора Орбана розблокувати вступ України до Європейського союзу.

Головні тези:

  • Наразі Орбан опинився у вкрай вразливій ситуації.
  • Президент США повинен скористатися цим, щоб допомогти Україні.

Трамп має вплив на Орбана

Як вдалося дізнатися журналістам, уже 7 листопада в США угорський лідер буде робити все можливе, щоб зміцнити свої відносини з Трампом.

Ще не так давно Орбан був доволі упевнений, оскільки готував зустріч американського лідера Трампа та російського диктатора Путіна в Будапешті.

Глава угорського уряду розцінював потенційні переговори як свідчення власного дипломатичного впливу на міжнародній арені.

Однак переговори Трампа і Путіна скасовані, через що Орбан лишився без цього козиря. До того ж США ввели санкції щодо нафтових компаній РФ, і він заявив, що тепер Угорщині загрожує економічний колапс.

Орбан має намір добиватися послаблення цих санкцій, хоча вже один раз отримав відкоша від очільника Білого дому.

У ситуації, що склалася, Трамп має можливість посилити тиск на Орбана, щоб той дозволив Європі зробити важливі кроки як головному партнеру України.

Це може стати ідеальною нагодою покласти край блокуванню Будапештом процесу вступу України до ЄС.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
ЄС готує кризову зустріч щодо заморожених росактивів
дер Ляєн та Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ використовує нову тактику для захоплення Покровська
армія РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ССО та російські повстанці уразили ОТРК "Іскандер" та елементи ППО РФ
ССО
Що відомо про нові успіхи ССО та повстанців

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?