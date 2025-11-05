ЄС готує кризову зустріч щодо заморожених росактивів

Уже 7 листопада відбудеться зустріч очільників Європейської комісії та уряду Бельгії. Головна мета цих переговорів — активний пошук рішення щодо використання заморожених російських державних активів та фінансування "репараційної позики" Україні в розмірі 140 мільярдів євро.
Головні тези:
- Бельгія є головною перепоною для реалізації плану Єврокомісії.
- Влада країни боїться позовів з боку Росії.
Переговори щодо росактивів тривають
Згідно з даними видання Politico, саме Бельгія залишається головною перепоною для реалізації плану Єврокомісії щодо використання заморожених російських коштів для підтримки України без остаточної їх конфіскації.
Свою позицію з цього приводу досі не змінив глава уряду Бельгії Барт де Вевер.
Він дуже боїться, що офіційна Москва подасть позов через цю ініціативу і що саме його країна буде вимушена виплачувати мільярди Кремлю.
Під час переговорів лідерів ЄС минулого місяця активно вимагав від своїх союзників у блоці сильніших запевнень, аби вберегти Бельгію від фінансових і юридичних ризиків, які можуть виникнути після реалізації цього плану.
З заявою з цього приводу виступив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс:
