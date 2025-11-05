ЄС готує кризову зустріч щодо заморожених росактивів
ЄС готує кризову зустріч щодо заморожених росактивів

дер Ляєн та Зеленський
Джерело:  Politico

Уже 7 листопада відбудеться зустріч очільників Європейської комісії та уряду Бельгії. Головна мета цих переговорів —  активний пошук рішення щодо використання заморожених російських державних активів та фінансування "репараційної позики" Україні в розмірі 140 мільярдів євро.

Головні тези:

  • Бельгія є головною перепоною для реалізації плану Єврокомісії.
  • Влада країни боїться позовів з боку Росії.

Переговори щодо росактивів тривають

Згідно з даними видання Politico, саме Бельгія залишається головною перепоною для реалізації плану Єврокомісії щодо використання заморожених російських коштів для підтримки України без остаточної їх конфіскації.

Свою позицію з цього приводу досі не змінив глава уряду Бельгії Барт де Вевер.

Він дуже боїться, що офіційна Москва подасть позов через цю ініціативу і що саме його країна буде вимушена виплачувати мільярди Кремлю.

Під час переговорів лідерів ЄС минулого місяця активно вимагав від своїх союзників у блоці сильніших запевнень, аби вберегти Бельгію від фінансових і юридичних ризиків, які можуть виникнути після реалізації цього плану.

4 листопада заступники міністрів фінансів не змогли досягти прогресу в переговорах щодо репараційного кредиту, і Єврокомісія попередила, що час спливає.

З заявою з цього приводу виступив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс:

Чим довше ми будемо зволікати, тим складніше буде вирішити проблему. Це може поставити під сумнів деякі можливі проміжні рішення.

