ЄС готує кризову зустріч щодо заморожених росактивів

Уже 7 листопада відбудеться зустріч очільників Європейської комісії та уряду Бельгії. Головна мета цих переговорів — активний пошук рішення щодо використання заморожених російських державних активів та фінансування "репараційної позики" Україні в розмірі 140 мільярдів євро.

Переговори щодо росактивів тривають

Згідно з даними видання Politico, саме Бельгія залишається головною перепоною для реалізації плану Єврокомісії щодо використання заморожених російських коштів для підтримки України без остаточної їх конфіскації.

Свою позицію з цього приводу досі не змінив глава уряду Бельгії Барт де Вевер.

Він дуже боїться, що офіційна Москва подасть позов через цю ініціативу і що саме його країна буде вимушена виплачувати мільярди Кремлю.

Під час переговорів лідерів ЄС минулого місяця активно вимагав від своїх союзників у блоці сильніших запевнень, аби вберегти Бельгію від фінансових і юридичних ризиків, які можуть виникнути після реалізації цього плану.

4 листопада заступники міністрів фінансів не змогли досягти прогресу в переговорах щодо репараційного кредиту, і Єврокомісія попередила, що час спливає. Поширити

З заявою з цього приводу виступив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс: