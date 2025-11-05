ЕС готовит кризисную встречу по замороженным росактивам

Уже 7 ноября состоится встреча глав Европейской комиссии и правительства Бельгии. Главная цель этих переговоров — активный поиск решения по использованию замороженных российских государственных активов и финансированию "репарационного займа" Украине в размере 140 миллиардов евро.

Переговоры по росактивам продолжаются

Согласно данным издания Politico, именно Бельгия остается главным препятствием для реализации плана Еврокомиссии по использованию замороженных российских средств для поддержки Украины без окончательной их конфискации.

Свою позицию на этот счет до сих пор не сменил глава правительства Бельгии Барт де Вевер.

Он очень боится, что официальная Москва подаст иск по этой инициативе и что именно его страна будет вынуждена выплачивать миллиарды Кремля.

В ходе переговоров лидеров ЕС в прошлом месяце активно требовал от своих союзников в блоке более сильных заверений, чтобы уберечь Бельгию от финансовых и юридических рисков, которые могут возникнуть после реализации этого плана.

4 ноября заместители министров финансов не смогли достичь прогресса в переговорах по репарационному кредиту, и Еврокомиссия предупредила, что время идет. Поделиться

С заявлением по этому поводу выступил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис: