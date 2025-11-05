Вступление Украины в ЕС. Трамп может сыграть ключевую роль

Издание Atlantic Council обращает внимание на то, что именно президент США Дональд Трампа может вынудить венгерского лидера Виктора Орбана разблокировать вступление Украины в Европейский союз.

Трамп оказывает влияние на Орбана

Как удалось узнать журналистам, уже 7 ноября в США венгерский лидер будет делать все возможное, чтобы укрепить свои отношения с Трампом.

Еще недавно Орбан был достаточно уверен в себе, поскольку готовил встречу американского лидера Трампа и российского диктатора Путина в Будапеште.

Глава венгерского правительства расценивал потенциальные переговоры как свидетельство собственного дипломатического влияния на международной арене.

Однако переговоры Трампа и Путина отменены, из-за чего Орбан остался без этого козыря. К тому же, США ввели санкции в отношении нефтяных компаний РФ, и он заявил, что теперь Венгрии грозит экономический коллапс. Поделиться

Орбан намерен добиваться ослабления этих санкций, хотя уже однажды получил отказ от руководителя Белого дома.

В сложившейся ситуации Трамп имеет возможность усилить давление на Орбана, чтобы тот позволил Европе предпринять важные шаги как главному партнеру Украины.