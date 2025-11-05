Вступление Украины в ЕС. Трамп может сыграть ключевую роль

Издание Atlantic Council обращает внимание на то, что именно президент США Дональд Трампа может вынудить венгерского лидера Виктора Орбана разблокировать вступление Украины в Европейский союз.
Главные тезисы
- Сейчас Орбан оказался в крайне уязвимой ситуации.
- Президент США должен воспользоваться этим, чтобы помочь Украине.
Трамп оказывает влияние на Орбана
Как удалось узнать журналистам, уже 7 ноября в США венгерский лидер будет делать все возможное, чтобы укрепить свои отношения с Трампом.
Еще недавно Орбан был достаточно уверен в себе, поскольку готовил встречу американского лидера Трампа и российского диктатора Путина в Будапеште.
Глава венгерского правительства расценивал потенциальные переговоры как свидетельство собственного дипломатического влияния на международной арене.
Орбан намерен добиваться ослабления этих санкций, хотя уже однажды получил отказ от руководителя Белого дома.
В сложившейся ситуации Трамп имеет возможность усилить давление на Орбана, чтобы тот позволил Европе предпринять важные шаги как главному партнеру Украины.
