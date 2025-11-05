Вступление Украины в ЕС. Трамп может сыграть ключевую роль
Вступление Украины в ЕС. Трамп может сыграть ключевую роль

Трамп
Источник:  Atlantic Council

Издание Atlantic Council обращает внимание на то, что именно президент США Дональд Трампа может вынудить венгерского лидера Виктора Орбана разблокировать вступление Украины в Европейский союз.

Главные тезисы

  • Сейчас Орбан оказался в крайне уязвимой ситуации.
  • Президент США должен воспользоваться этим, чтобы помочь Украине.

Трамп оказывает влияние на Орбана

Как удалось узнать журналистам, уже 7 ноября в США венгерский лидер будет делать все возможное, чтобы укрепить свои отношения с Трампом.

Еще недавно Орбан был достаточно уверен в себе, поскольку готовил встречу американского лидера Трампа и российского диктатора Путина в Будапеште.

Глава венгерского правительства расценивал потенциальные переговоры как свидетельство собственного дипломатического влияния на международной арене.

Однако переговоры Трампа и Путина отменены, из-за чего Орбан остался без этого козыря. К тому же, США ввели санкции в отношении нефтяных компаний РФ, и он заявил, что теперь Венгрии грозит экономический коллапс.

Орбан намерен добиваться ослабления этих санкций, хотя уже однажды получил отказ от руководителя Белого дома.

В сложившейся ситуации Трамп имеет возможность усилить давление на Орбана, чтобы тот позволил Европе предпринять важные шаги как главному партнеру Украины.

Это может стать идеальной возможностью положить конец блокированию Будапештом процесса вступления Украины в ЕС.

