Кабмін сподівається на прискорений вступ України до ЄС — що відомо

Вступ України до ЄС попередньо заплановано на 2030 рік, але терміни можуть скоротитися. Про це на брифінгу повідомив віцепрем'єр із питань євроінтеграції Тарас Качка.

Амбітна цифра: у Кабміні озвучили дату вступу України до ЄС

За його словами, зараз Київ працює з європейськими партнерами за стандартним календарем, який передбачає завершення переговорів щодо вступу до кінця 2027 року і власне вступ до ЄС до 2030 року.

Це означає, що у 2028 році ми будемо, окрім виконання умов щодо вступу до ЄС також розглядати міжнародний договір щодо вступу до блоку. Відповідно, далі вже він має ратифікуватися, і за календарем, вступ до ЄС — у 2030 році. Поширити

Водночас чиновник зазначив, що ці терміни можуть бути скорочені з політичних міркувань. Зокрема він згадав мирний план із 20 пунктів, у якому вказана "більш амбітна" дата.

У середині грудня західні медіа з посиланням на обізнані джерела повідомили, що остання версія чернетки мирного плану для України передбачає, серед іншого, вступ України до Євросоюзу до 1 січня 2027 року. Однак ці терміни не були узгоджені з самим Європейським союзом.