Кабмін сподівається на прискорений вступ України до ЄС — що відомо
Дата публікації

Кабмін сподівається на прискорений вступ України до ЄС — що відомо

Джерело:  УНІАН

Вступ України до ЄС попередньо заплановано на 2030 рік, але терміни можуть скоротитися. Про це на брифінгу повідомив віцепрем'єр із питань євроінтеграції Тарас Качка.

Головні тези:

  • Віцепрем'єр Тарас Качка повідомив про можливу скорочення термінів вступу України до ЄС до 2030 року через політичні міркування.
  • За попередніми даними, Україна має завершити переговори щодо вступу до кінця 2027 року та офіційно вступити до ЄС у 2030 році, але ці терміни можуть бути переглянуті.
  • Мирний план із 20 пунктів запропонував більш амбітну дату вступу України до Євросоюзу до 1 січня 2027 року, однак ці терміни ще не узгоджені з ЄС.

Амбітна цифра: у Кабміні озвучили дату вступу України до ЄС

За його словами, зараз Київ працює з європейськими партнерами за стандартним календарем, який передбачає завершення переговорів щодо вступу до кінця 2027 року і власне вступ до ЄС до 2030 року.

Це означає, що у 2028 році ми будемо, окрім виконання умов щодо вступу до ЄС також розглядати міжнародний договір щодо вступу до блоку. Відповідно, далі вже він має ратифікуватися, і за календарем, вступ до ЄС — у 2030 році.

Водночас чиновник зазначив, що ці терміни можуть бути скорочені з політичних міркувань. Зокрема він згадав мирний план із 20 пунктів, у якому вказана "більш амбітна" дата.

У середині грудня західні медіа з посиланням на обізнані джерела повідомили, що остання версія чернетки мирного плану для України передбачає, серед іншого, вступ України до Євросоюзу до 1 січня 2027 року. Однак ці терміни не були узгоджені з самим Європейським союзом.

Оскільки Угорщина, а віднедавна ще й Словаччина блокують формальні процедури на шляху України до членства в ЄС, Київ і Брюссель домовилися виконувати технічну роботу неофіційно. Сенс у тому, щоб Україна виконала всі фактичні умови для вступу і тоді формальні переговори про вступ відбудуться швидко, коли Угорщина і Словаччина знімуть свої заперечення.

Вступ України в ЄС. Литва виступила з неочікуваною пропозицію
Вступ України до ЄС. Трамп може відіграти ключову роль
Вступ України до ЄС — Кос оголосила про новий формат технічних переговорів
