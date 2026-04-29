Кабмін продовжив кешбек на пальне до кінця травня

Уряд продовжив кешбек на пальне до 31 травня

Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Рішення ухвалене з огляду на збереження високих цін на пальне та активне використання програми українцями.

З 1 травня максимальна сума компенсації становитиме до 500 грн на місяць на одного користувача. Такий рівень відповідає фактичним нарахуванням більшості учасників і дозволяє зберегти підтримку максимальної кількості людей, забезпечуючи адресність програми, зазначили у міністерстві.

Від старту програми 20 березня понад 2 млн українців уже отримали нарахування кешбеку на пальне, що підтверджує реальний попит на цю підтримку, підкреслили у міністерстві.

Як пояснили у відомстві, програма орієнтована насамперед на власників автомобілів масового сегмента, для яких витрати на пальне є відчутною частиною сімейного бюджету. 91% користувачів — це власники авто бюджетного класу з невеликим об’ємом двигуна.

Програма має компенсаційний характер і допомагає частково зменшити витрати людей на пальне. Залежно від типу пального, економія становить орієнтовно від 2 до 13 грн на літрі:

15% — на дизель;

10% — на бензин;

5% — на автогаз.

До програми вже приєдналися 219 операторів автозаправних станцій — від національних мереж до локальних АЗС, що дозволяє скористатися кешбеком практично по всій території України.

Повний перелік заправних станцій доступний на порталі Національний кешбек.

Ми бачимо, що програма працює: мільйони українців уже отримують кешбек і спрямовують його насамперед на оплату комунальних послуг та інші щоденні витрати. Це пряма підтримка для домогосподарств у період високих цін на пальне і водночас внесок у стабільність внутрішньої економіки, — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів.

Кешбек на пальне реалізується в межах державної програми "Національний кешбек", яка вже об’єднує понад 4,8 млн активних користувачів. У межах оновлення умов реалізації програми також передбачене подальше її функціонування.

"Національний кешбек" передбачає компенсацію:

15% — на більшість непродовольчих товарів та окремі продовольчі категорії;

5% — на продукти харчування, аптечні товари та товари для саду та городу.

Кешбек нараховується виключно за безготівкову оплату.