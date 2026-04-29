Кабмін продовжив кешбек на пальне до кінця травня

Кабінет міністрів України продовжив дію програми відшкодування ціни пального до 31 травня 2026 року.
Головні тези:
- Кабмін продовжив програму кешбеку на пальне до 31 травня 2026 року для власників автомобілів масового класу з невеликим об’ємом двигуна.
- Максимальна сума компенсації становить до 500 грн на місяць на користувача, залежно від типу пального можлива економія від 2 до 13 грн на літрі.
Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.
Рішення ухвалене з огляду на збереження високих цін на пальне та активне використання програми українцями.
З 1 травня максимальна сума компенсації становитиме до 500 грн на місяць на одного користувача. Такий рівень відповідає фактичним нарахуванням більшості учасників і дозволяє зберегти підтримку максимальної кількості людей, забезпечуючи адресність програми, зазначили у міністерстві.
Як пояснили у відомстві, програма орієнтована насамперед на власників автомобілів масового сегмента, для яких витрати на пальне є відчутною частиною сімейного бюджету. 91% користувачів — це власники авто бюджетного класу з невеликим об’ємом двигуна.
Програма має компенсаційний характер і допомагає частково зменшити витрати людей на пальне. Залежно від типу пального, економія становить орієнтовно від 2 до 13 грн на літрі:
15% — на дизель;
10% — на бензин;
5% — на автогаз.
До програми вже приєдналися 219 операторів автозаправних станцій — від національних мереж до локальних АЗС, що дозволяє скористатися кешбеком практично по всій території України.
Повний перелік заправних станцій доступний на порталі Національний кешбек.
Кешбек на пальне реалізується в межах державної програми "Національний кешбек", яка вже об’єднує понад 4,8 млн активних користувачів. У межах оновлення умов реалізації програми також передбачене подальше її функціонування.
"Національний кешбек" передбачає компенсацію:
15% — на більшість непродовольчих товарів та окремі продовольчі категорії;
5% — на продукти харчування, аптечні товари та товари для саду та городу.
Кешбек нараховується виключно за безготівкову оплату.
Отримані кошти можна використати для оплати комунальних або поштових послуг, придбання ліків, книжок і товарів українського виробництва, а також на благодійність, зокрема на підтримку Сил оборони України.
