Кабмин продлил кэшбек на горючее до конца мая

Правительство продлило кэшбек на горючее до 31 мая

Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Решение принято с учетом сохранения высоких цен на горючее и активное использование программы украинцами.

С 1 мая максимальная сумма компенсации составит до 500 грн. в месяц на одного пользователя. Такой уровень отвечает фактическим начислениям большинства участников и позволяет сохранить поддержку максимального количества людей, обеспечивая адресность программы, отметили в министерстве.

От старта программы 20 марта более 2 млн украинцев уже получили начисление кэшбека на горючее, что подтверждает реальный спрос на эту поддержку, подчеркнули в министерстве.

Как пояснили в ведомстве, программа ориентирована, прежде всего, на владельцев автомобилей массового сегмента, для которых расходы на топливо являются ощутимой частью семейного бюджета. 91% пользователей — это владельцы авто бюджетного класса с небольшим объемом двигателя.

Программа носит компенсационный характер и помогает частично снизить расходы людей на горючее. В зависимости от типа горючего экономия составляет ориентировочно от 2 до 13 грн на литре:

15% — на дизель;

10% — на бензин;

5% — на автогаз.

К программе уже присоединились 219 операторов автозаправочных станций от национальных сетей до локальных АЗС, что позволяет воспользоваться кэшбеком практически по всей территории Украины.

Полный список заправочных станций доступен на портале Национальный кэшбек.

Мы видим, что программа работает: миллионы украинцев уже получают кэшбек и направляют его, прежде всего, на оплату коммунальных услуг и другие ежедневные расходы. Это прямая поддержка для домохозяйств в период высоких цен на горючее и в то же время вклад в стабильность внутренней экономики, отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратов.

Кешбек на горючее реализуется в рамках государственной программы "Национальный кэшбек", которая уже объединяет более 4,8 млн активных пользователей. В рамках обновления условий реализации программы предусмотрено дальнейшее ее функционирование.

"Национальный кэшбек" предусматривает компенсацию:

15% — на большинство непродовольственных товаров и отдельные продовольственные категории;

5% — на продукты питания, аптечные товары и товары для сада и огорода.

Кэшбек начисляется исключительно за безналичную оплату.