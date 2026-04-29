Кабмин продлил кэшбек на горючее до конца мая

Кабинет министров Украины продлил действие программы возмещения цены горючего до 31 мая 2026 года.
Главные тезисы
- Программа кэшбека на горючее в Украине продлена до 31 мая 2026 года для владельцев автомобилей массового класса.
- Максимальная сумма компенсации составляет до 500 грн. в месяц на пользователя, что помогает снизить расходы на топливо.
Правительство продлило кэшбек на горючее до 31 мая
Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
Решение принято с учетом сохранения высоких цен на горючее и активное использование программы украинцами.
С 1 мая максимальная сумма компенсации составит до 500 грн. в месяц на одного пользователя. Такой уровень отвечает фактическим начислениям большинства участников и позволяет сохранить поддержку максимального количества людей, обеспечивая адресность программы, отметили в министерстве.
Как пояснили в ведомстве, программа ориентирована, прежде всего, на владельцев автомобилей массового сегмента, для которых расходы на топливо являются ощутимой частью семейного бюджета. 91% пользователей — это владельцы авто бюджетного класса с небольшим объемом двигателя.
Программа носит компенсационный характер и помогает частично снизить расходы людей на горючее. В зависимости от типа горючего экономия составляет ориентировочно от 2 до 13 грн на литре:
15% — на дизель;
10% — на бензин;
5% — на автогаз.
К программе уже присоединились 219 операторов автозаправочных станций от национальных сетей до локальных АЗС, что позволяет воспользоваться кэшбеком практически по всей территории Украины.
Полный список заправочных станций доступен на портале Национальный кэшбек.
Кешбек на горючее реализуется в рамках государственной программы "Национальный кэшбек", которая уже объединяет более 4,8 млн активных пользователей. В рамках обновления условий реализации программы предусмотрено дальнейшее ее функционирование.
"Национальный кэшбек" предусматривает компенсацию:
15% — на большинство непродовольственных товаров и отдельные продовольственные категории;
5% — на продукты питания, аптечные товары и товары для сада и огорода.
Кэшбек начисляется исключительно за безналичную оплату.
Вырученные средства можно использовать для оплаты коммунальных или почтовых услуг, приобретения лекарств, книг и товаров украинского производства, а также на благотворительность, в частности, на поддержку Сил обороны Украины.
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-