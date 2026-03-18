Кабмин принял программу "Кэшбэк на горючее"

Кабинет министров принял программу "Кэшбэк на горючее" и с 20 марта украинцы смогут получать частичную компенсацию участвующих в программе расходов на АЗС.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Программа предусматривает компенсацию:

15% — на дизель

10% — на бензин

5% — на автогаз.

По словам премьера, это позволит сэкономить от 2 до 11 грн. на каждом литре. Максимальная сумма кэшбэка на горючее — до 1000 грн на человека в месяц.

Программа будет работать до 1 мая в рамках "Национального кэшбэка". Список АЗС будет на официальных ресурсах программы.

Для пользователей "Национального Кэшбэка" компенсация начисляется автоматически при оплате картой.

Чтобы присоединиться, нужно открыть карту в банке-партнере и выбрать ее для расчета и выплат в "Действии".