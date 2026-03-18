Кабмін ухвалив програму "Кешбек на пальне"

Кабінет міністрів ухвалив програму "Кешбек на пальне" і з 20 березня українці зможуть отримувати часткову компенсацію витрат на АЗС, які беруть участь у програмі.

Українці зможуть отримати кешбек за пальне

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Програма передбачає компенсацію:

15% – на дизель

10% – на бензин

5% – на автогаз.

За словами прем'єрки, це дозволить заощадити від 2 до 11 грн на кожному літрі. Максимальна сума кешбеку на пальне — до 1000 грн на людину на місяць.

Програма працюватиме до 1 травня в межах "Національного кешбеку". Перелік АЗС буде на офіційних ресурсах програми.

Для користувачів "Національного кешбеку" компенсація нараховується автоматично при оплаті карткою.

Щоб долучитися, потрібно відкрити картку в банку-партнері і обрати її для розрахунку і виплат у "Дії".