Кабмін ухвалив програму "Кешбек на пальне"

Кабінет міністрів ухвалив програму "Кешбек на пальне" і з 20 березня українці зможуть отримувати часткову компенсацію витрат на АЗС, які беруть участь у програмі.
Головні тези:
- Програма “Кешбек на пальне” передбачає часткову компенсацію витрат на паливо для українців.
- Учасники програми можуть отримувати до 15% кешбеку на дизель, до 10% на бензин та до 5% на автогаз.
Українці зможуть отримати кешбек за пальне
Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Програма передбачає компенсацію:
15% – на дизель
10% – на бензин
5% – на автогаз.
За словами прем'єрки, це дозволить заощадити від 2 до 11 грн на кожному літрі. Максимальна сума кешбеку на пальне — до 1000 грн на людину на місяць.
Програма працюватиме до 1 травня в межах "Національного кешбеку". Перелік АЗС буде на офіційних ресурсах програми.
Для користувачів "Національного кешбеку" компенсація нараховується автоматично при оплаті карткою.
Щоб долучитися, потрібно відкрити картку в банку-партнері і обрати її для розрахунку і виплат у "Дії".
