Національний кешбек. Українцям вже нарахували понад 2,9 млн грн

За два тижні тестування програми «Національний кешбек» українцям вже нарахували більш як 2,9 млн грн. Сервіс працює стабільно, а виплати розпочнуться вже з 20 жовтня 2024 року.
Головні тези:
- Програма «Національний кешбек» успішно проходить тестування. Українцям вже нараховано понад 2,9 млн грн.
- Участь у програмі дозволяє отримати 10% кешбеку за покупки продуктів вітчизняних брендів, що стимулює попит на українське виробництво.
- Технічна складність програми непомітна для користувачів, а процес отримання кешбеку дуже простий та зручний.
- Виплати розпочнуться з 20 жовтня.
- Програма спирається на європейський досвід та підтримує вітчизняних виробників, зокрема сприяючи розвитку малого та середнього бізнесу.
Українцям нарахували понад 2,9 млн грн «Національного кешбеку»
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров нагадав, що публічне тестування програми розпочалось 2 вересня. За цей час «Національний кешбек» підключили 1,2 млн громадян.
Програма дає можливість отримати 10% кешбеку за покупки продуктів вітчизняних брендів. У перелік входять 963 виробники та понад 171 тис товарів.
Міністр наголосив, що технічно цей проєкт є дуже складним. Він вимагає рекордну кількість обміну даними між різними електронними системами, зокрема банками, ритейлами, різноманітними інформаційними системами та порталом «Дія».
Проте технічна складність непомітна для звичайних користувачів, наголошує Федоров.
Виплати кешбеку почнуться з 20 жовтня 2024 року. Проте витратити їх можна буде лише на окремі категорії, такі як комунальні послуги, спорт чи ліки.
Чому державна програма важлива для України
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль раніше заявляв, що «Національний кешбек» буде стимулювати попит на товари українського виробництва. Від програми у перспективі очікують:
створення нових робочих місці;
сприяння у зрості ВВП;
збільшення податкових надходжень.
При розробці програми Нацкешбеку орієнтувались на європейський досвід. Найкраще споживачі підтримують вітчизняного виробника в Італії та Німеччині.
Ця державна програма також опосередковано надає підтримку малому та середньому бізнесу.
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