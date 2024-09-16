Національний кешбек. Українцям вже нарахували понад 2,9 млн грн

За два тижні тестування програми «Національний кешбек» українцям вже нарахували більш як 2,9 млн грн. Сервіс працює стабільно, а виплати розпочнуться вже з 20 жовтня 2024 року.

Українцям нарахували понад 2,9 млн грн «Національного кешбеку»

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров нагадав, що публічне тестування програми розпочалось 2 вересня. За цей час «Національний кешбек» підключили 1,2 млн громадян.

Програма дає можливість отримати 10% кешбеку за покупки продуктів вітчизняних брендів. У перелік входять 963 виробники та понад 171 тис товарів.

Цифри зростають щодня, і найголовніше — уже понад 2,9 млн грн кешбеку нараховано українцям. Михайло Федоров Міністр цифрової трансформації

Міністр наголосив, що технічно цей проєкт є дуже складним. Він вимагає рекордну кількість обміну даними між різними електронними системами, зокрема банками, ритейлами, різноманітними інформаційними системами та порталом «Дія».

Проте технічна складність непомітна для звичайних користувачів, наголошує Федоров.

З боку користувача все має дуже простий вигляд: відкриваєте картку онлайн у банку — вибираєте картку Нацкешбек у Дії — кешбек щомісячно нараховується, — підкреслив міністр. Поширити

Виплати кешбеку почнуться з 20 жовтня 2024 року. Проте витратити їх можна буде лише на окремі категорії, такі як комунальні послуги, спорт чи ліки.

Чому державна програма важлива для України

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль раніше заявляв, що «Національний кешбек» буде стимулювати попит на товари українського виробництва. Від програми у перспективі очікують:

створення нових робочих місці;

сприяння у зрості ВВП;

збільшення податкових надходжень.

При розробці програми Нацкешбеку орієнтувались на європейський досвід. Найкраще споживачі підтримують вітчизняного виробника в Італії та Німеччині.

Ця державна програма також опосередковано надає підтримку малому та середньому бізнесу.