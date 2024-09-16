Национальный кэшбек. Украинцам уже насчитали более 2,9 млн грн
Категория
Экономика
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Национальный кэшбек. Украинцам уже насчитали более 2,9 млн грн

Михаил Федоров
кэшбек
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За две недели тестирования программы "Национальный кэшбек" украинцам уже насчитали более 2,9 млн грн. Сервис работает стабильно, а выплаты начнутся с 20 октября 2024 года.

Главные тезисы

  • Программа «Национальный кэшбэк» успешно проходит тестирование. Украинцам уже начислено более 2,9 млн грн.
  • Участие в программе позволяет получить 10% кэшбека за покупку продуктов отечественных брендов, что стимулирует спрос на украинское производство.
  • Техническая сложность приложения незаметна для пользователей, а процесс получения кэшбека очень простой и удобный.
  • Выплаты начнутся с 20 октября.
  • Программа опирается на европейский опыт и поддерживает отечественных производителей, в частности, способствуя развитию малого и среднего бизнеса.

Украинцам насчитали более 2,9 млн грн «Национального кэшбека»

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров напомнил, что публичное тестирование программы началось 2 сентября. За это время «Национальный кэшбэк» подключили 1,2 млн граждан.

Программа позволяет получить 10% кэшбека за покупки продуктов отечественных брендов. В перечень входят 963 производителя и более 171 тыс товаров.

Цифры растут каждый день, и самое главное — уже более 2,9 млн грн кэшбека начислено украинцам.

Михаил Федоров

Михаил Федоров

Министр цифровой трансформации

Министр подчеркнул, что технически этот проект очень сложный. Он требует рекордного количества обмена данными между различными электронными системами, в частности банками, ритейлами, информационными системами и порталом «Дия».

Однако техническая сложность незаметна для обычных пользователей, отмечает Федоров.

Со стороны пользователя все выглядит очень просто: открываете карту онлайн в банке — выбираете карточку Нацкешбек в Дие — кэшбек ежемесячно начисляется, — подчеркнул министр.

Выплаты кэшбека начнутся с 20 октября 2024 года. Однако потратить их можно только на отдельные категории, такие как коммунальные услуги, спорт или лекарства.

Почему государственная программа важна для Украины

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявлял, что "Национальный кэшбек" будет стимулировать спрос на товары украинского производства. От программы в перспективе ожидают:

  • создание новых рабочих мест;

  • содействие в росте ВВП;

  • увеличение налоговых поступлений.

При разработке программы Нацкешбек ориентировались на европейский опыт. Лучше всего потребители поддерживают отечественного производителя в Италии и Германии.

Эта государственная программа также косвенно оказывает поддержку малому и среднему бизнесу.

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