За две недели тестирования программы "Национальный кэшбек" украинцам уже насчитали более 2,9 млн грн. Сервис работает стабильно, а выплаты начнутся с 20 октября 2024 года.
Главные тезисы
- Программа «Национальный кэшбэк» успешно проходит тестирование. Украинцам уже начислено более 2,9 млн грн.
- Участие в программе позволяет получить 10% кэшбека за покупку продуктов отечественных брендов, что стимулирует спрос на украинское производство.
- Техническая сложность приложения незаметна для пользователей, а процесс получения кэшбека очень простой и удобный.
- Выплаты начнутся с 20 октября.
- Программа опирается на европейский опыт и поддерживает отечественных производителей, в частности, способствуя развитию малого и среднего бизнеса.
Украинцам насчитали более 2,9 млн грн «Национального кэшбека»
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров напомнил, что публичное тестирование программы началось 2 сентября. За это время «Национальный кэшбэк» подключили 1,2 млн граждан.
Программа позволяет получить 10% кэшбека за покупки продуктов отечественных брендов. В перечень входят 963 производителя и более 171 тыс товаров.
Министр подчеркнул, что технически этот проект очень сложный. Он требует рекордного количества обмена данными между различными электронными системами, в частности банками, ритейлами, информационными системами и порталом «Дия».
Однако техническая сложность незаметна для обычных пользователей, отмечает Федоров.
Выплаты кэшбека начнутся с 20 октября 2024 года. Однако потратить их можно только на отдельные категории, такие как коммунальные услуги, спорт или лекарства.
Почему государственная программа важна для Украины
Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявлял, что "Национальный кэшбек" будет стимулировать спрос на товары украинского производства. От программы в перспективе ожидают:
создание новых рабочих мест;
содействие в росте ВВП;
увеличение налоговых поступлений.
При разработке программы Нацкешбек ориентировались на европейский опыт. Лучше всего потребители поддерживают отечественного производителя в Италии и Германии.
Эта государственная программа также косвенно оказывает поддержку малому и среднему бизнесу.
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