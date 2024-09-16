За две недели тестирования программы "Национальный кэшбек" украинцам уже насчитали более 2,9 млн грн. Сервис работает стабильно, а выплаты начнутся с 20 октября 2024 года.

Украинцам насчитали более 2,9 млн грн «Национального кэшбека»

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров напомнил, что публичное тестирование программы началось 2 сентября. За это время «Национальный кэшбэк» подключили 1,2 млн граждан.

Программа позволяет получить 10% кэшбека за покупки продуктов отечественных брендов. В перечень входят 963 производителя и более 171 тыс товаров.

Цифры растут каждый день, и самое главное — уже более 2,9 млн грн кэшбека начислено украинцам. Михаил Федоров Министр цифровой трансформации

Министр подчеркнул, что технически этот проект очень сложный. Он требует рекордного количества обмена данными между различными электронными системами, в частности банками, ритейлами, информационными системами и порталом «Дия».

Однако техническая сложность незаметна для обычных пользователей, отмечает Федоров.

Со стороны пользователя все выглядит очень просто: открываете карту онлайн в банке — выбираете карточку Нацкешбек в Дие — кэшбек ежемесячно начисляется, — подчеркнул министр. Поделиться

Выплаты кэшбека начнутся с 20 октября 2024 года. Однако потратить их можно только на отдельные категории, такие как коммунальные услуги, спорт или лекарства.

Почему государственная программа важна для Украины

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявлял, что "Национальный кэшбек" будет стимулировать спрос на товары украинского производства. От программы в перспективе ожидают:

создание новых рабочих мест;

содействие в росте ВВП;

увеличение налоговых поступлений.

При разработке программы Нацкешбек ориентировались на европейский опыт. Лучше всего потребители поддерживают отечественного производителя в Италии и Германии.

Эта государственная программа также косвенно оказывает поддержку малому и среднему бизнесу.