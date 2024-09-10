Национальный кешбэк. Шмигаль объяснил важность этой программы для Украины
Категория
Экономика
Дата публикации

Национальный кешбэк. Шмигаль объяснил важность этой программы для Украины

Денис Шмыгаль
Шмыгаль
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По словам главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, "Национальный кешбэк" является важной программой в социальном и экономическом аспектах и должен стимулировать украинцев потреблять товары собственного производства.

Главные тезисы

  • Программа "Национальный кешбэк" важна для украинской экономики, поскольку стимулирует потребление внутренних товаров.
  • Имплементация этой программы будет способствовать росту ВВП, созданию рабочих мест и поддержке украинских производителей.
  • Участие в программе дает возможность получать 10% от суммы покупки на карту, что будет способствовать росту спроса на украинские товары и услуги.

Для чего создали "Национальный кешбэк"

Глава Кабмина обращает внимание на то, что эта программа рыночным способом поддерживает украинских производителей.

Что важно понимать, прежде всего, речь идет о налогах, создании рабочих мест, увеличении ВВП Украины.

Как отметил Денис Шмигаль, это не давление, а наоборот подталкивание, поддержка украинского производителя.

Это экономический аспект, и здесь нет сомнений ни у меня, ни у кого-либо из экспертов, что эта программа даст очень положительный эффект.

Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины

Он также добавил, что по состоянию на 10 сентября 880 тысяч человек сгенерировали электронные карточки для зачисления кешбэка.

Украина ориентируется на европейский опыт

По словам главы правительства, во время работы над этой программой проводился детальный анализ того, как население в европейских странах поддерживает национального производителя.

Денис Шмигаль отметил, что самая большая поддержка собственного производства — в Германии и Италии.

Мы видим, как это влечет за собой эффект положительной спирали на развитие качества производства, уплату налогов…. В Германии и Италии 78% людей поддерживают своего производителя. В Украине, к сожалению, это меньше 50% и наша задача во время войны максимально поддержать наших производителей, — добавил он.

Кроме того, глава правительства отметил, что социальный аспект программы позволяет людям, которые покупают украинские товары, получать 10% от суммы покупки на свою карточку.

Что важно понимать, эти средства украинцы смогут потратить на закупку украинских товаров или услуг, что тоже важно, ведь услуги имеют 100% локализацию в Украине.

Это немаловажный момент, который поддержит малый и средний бизнес, который должен стать позвоночником нашей экономики.

Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины

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