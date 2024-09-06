Шмыгаль озвучил текущие расходы Украины на оборону

Украина тратит на оборону до 60% расходов общего фонда государственного бюджета. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.
Главные тезисы
- Украина тратит до 60% расходов общего фонда государственного бюджета на оборону, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
- Финансирование армии и оборонных расходов осуществляется только из внутренних источников страны.
- Украина получает большую финансовую помощь от США, Евросоюза и других международных партнеров.
- Реструктуризация долга по еврооблигациям помогла Украине сэкономить значительную сумму средств, которые могут быть использованы на оборону.
- До конца 2024 года Украина может получить дополнительные средства из замороженных российских активов для поддержки своего оборонного потенциала.
Украина тратит на оборону почти 60% от суммы расходов
Шмыгаль напомнил, что армия и расходы по обороне финансируются только из внутренних источников.
Для обеспечения Сил обороны всем необходимым нужны средства. Их будут искать внутри страны, хотя есть потребности в финансировании от партнеров.
Общие потребности страны во внешнем финансировании в год составляют 38 млрд долл. Украина в 2024 году уже получила сумму в 24,5 млрд долл.
Главными донорами являются США, Евросоюз, МВФ, Великобритания, Канада и Япония.
Премьер-министр сообщил, что у правительства есть понимание, как именно будут покрываться потребности во внешнем финансировании.
Украина получит 16 млрд евро по программе Ukraine Facility. Чуть менее 8 млрд. передаст Киеву Вашингтон.
До конца 2024 года Украина может получить деньги из замороженных российских активов. Их тоже потратят на оборону
Премьер напомнил, что Украина сэкономила 11,4 млрд долл благодаря реструктуризации долга по еврооблигациям. Это та сумма, которую Киев должен был заплатить в течение следующих трех лет.
Украина завершила реструктуризацию долга
Минфин ранее сообщил, что Киеву удалось сократить сумму долга перед кредиторами и сэкономить средства на процентах, обслуживании и погашении задолженности.
Украина договорилась с инвесторами обменять 13 серий государственных еврооблигаций и серии евробондов Укравтодора на восемь новых еврооблигаций.
Суммарная стоимость новых евробондов составляет 15,2 млрд долл. Общая сумма долга по старым еврооблигациям вместе с капитализированными процентами составляла 24 млрд дол.
97% инвесторов дали согласие на реструктуризацию долга.
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