Шмыгаль озвучил текущие расходы Украины на оборону
Категория
Экономика
Дата публикации

Шмыгаль озвучил текущие расходы Украины на оборону

Шмыгаль
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Источник:  УНН

Украина тратит на оборону до 60% расходов общего фонда государственного бюджета. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.

Главные тезисы

  • Украина тратит до 60% расходов общего фонда государственного бюджета на оборону, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. 
  • Финансирование армии и оборонных расходов осуществляется только из внутренних источников страны. 
  • Украина получает большую финансовую помощь от США, Евросоюза и других международных партнеров. 
  • Реструктуризация долга по еврооблигациям помогла Украине сэкономить значительную сумму средств, которые могут быть использованы на оборону. 
  • До конца 2024 года Украина может получить дополнительные средства из замороженных российских активов для поддержки своего оборонного потенциала.

Украина тратит на оборону почти 60% от суммы расходов

Шмыгаль напомнил, что армия и расходы по обороне финансируются только из внутренних источников.

Расходы на оборону составляют до 60 процентов всей суммы расходов общего фонда государственного бюджета.

Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины

Для обеспечения Сил обороны всем необходимым нужны средства. Их будут искать внутри страны, хотя есть потребности в финансировании от партнеров.

Общие потребности страны во внешнем финансировании в год составляют 38 млрд долл. Украина в 2024 году уже получила сумму в 24,5 млрд долл.

Премьер рассказал нардепам, сколько еще денег должно поступить от партнеров

Главными донорами являются США, Евросоюз, МВФ, Великобритания, Канада и Япония.

Премьер-министр сообщил, что у правительства есть понимание, как именно будут покрываться потребности во внешнем финансировании.

5,4 млрд долл от МВФ, здесь приблизились к пятому пересмотру программы сотрудничества, собственно сегодня идет миссия в Украине, в Киеве, — сказал Шмыгаль.

Украина получит 16 млрд евро по программе Ukraine Facility. Чуть менее 8 млрд. передаст Киеву Вашингтон.

До конца 2024 года Украина может получить деньги из замороженных российских активов. Их тоже потратят на оборону

Этот ресурс должен поступить в Украину не позднее конца этого года. Это средства, чтобы покрыть дефицит бюджета в 25-м году, это также для восстановления и поддержки нашего оборонного потенциала, ― сказал Шмыгаль.

Глава правительства напомнил о решении лидеров "Большой семерки" о передаче Украине средств от доходов российских замороженных активов

Премьер напомнил, что Украина сэкономила 11,4 млрд долл благодаря реструктуризации долга по еврооблигациям. Это та сумма, которую Киев должен был заплатить в течение следующих трех лет.

Украина завершила реструктуризацию долга

Минфин ранее сообщил, что Киеву удалось сократить сумму долга перед кредиторами и сэкономить средства на процентах, обслуживании и погашении задолженности.

Украина договорилась с инвесторами обменять 13 серий государственных еврооблигаций и серии евробондов Укравтодора на восемь новых еврооблигаций.

Суммарная стоимость новых евробондов составляет 15,2 млрд долл. Общая сумма долга по старым еврооблигациям вместе с капитализированными процентами составляла 24 млрд дол.

97% инвесторов дали согласие на реструктуризацию долга.

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