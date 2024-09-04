Украина провела операцию по реструктуризации долга. Что это значит

Украина реструктуризировала долг на сумму 20,5 млрд долл и сократила его на 9 млрд долл. По данным Министерства финансов, удалось сэкономить более 11,4 млрд долл.
Главные тезисы
- Украина успешно реструктуризировала долг на сумму 20,5 млрд долл и сократила его на 9 млрд долл, что приведет к экономии в 11,4 млрд долл.
- Благодаря реструктуризации, долговые выплаты страны перед кредиторами уменьшились на 93%, что позволит Украине сэкономить около 22,8 млрд долл до 2033 года.
- Реструктуризация долга была произведена для восстановления долговой устойчивости, увеличения ресурсов госбюджета и сохранения макрофинансовой стабильности страны.
- Соглашение о реструктуризации долга Украины было одобрено Группой кредиторов и отвечает целям программы МВФ по устойчивости долга.
- Более 97% инвесторов поддержали реструктуризацию долга Украины, что свидетельствует об успешном исходе сделки.
Украина реструктуризировала долг: что это значит
Украина объявила об успешном завершении операции по реструктуризации долга и проведении расчетов по тринадцати сериям государственных еврооблигаций и гарантированных государством еврооблигаций, выпущенных Укравтодором, ― говорится в сообщении Минфина.
Украине удалось реструктуризировать долг в 20,5 млрд долл. С учетом капитализированных процентов идет речь об общей сумме в 24 млрд долл.
В ходе реструктуризации состоялся обмен 13 серий государственных еврооблигаций и одной серии еврооблигаций Укравтодора с гарантией от государства на восемь новых облигаций. Суммарная стоимость последних составляет 15,2 млрд долл.
Долг Украины перед инвесторами сократился примерно на 9 млрд долл.
По данным ведомства, это одно из самых больших списаний государственного долга
После реструктуризации долговые выплаты Украины перед кредиторами снизились на 93%. За три года страна сэкономит более 11,4 млрд долл.
Вместе с тем снизятся затраты на обслуживание и погашение долга. Так, к 2033 году они уменьшатся на 77%.
Учитывая экономию на обслуживании и погашении долга, Украина сэкономит около 22,8 млрд долл до 2033 года.
Реструктуризация долга была осуществлена с несколькими целями:
восстановление долговой устойчивости;
увеличение ресурсов госбюджета;
сохранение макрофинансовой стабильности.
Соглашение о реструктуризации было одобрено Группой кредиторов Украины. Оно также отвечает целям программы МВФ по устойчивости долга.
Инвесторы поддержали реструктуризацию долга
Глава Минфина Сергей Марченко заявил, что 97% инвесторов поддержали реструктуризацию долга по еврооблигациям.
Украина обсуждала вопросы реструктуризации в течение пяти месяцев. Голосование проходило с 9 по 27 августа 2024г.
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