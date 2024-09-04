Украина провела операцию по реструктуризации долга. Что это значит
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Экономика
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Украина провела операцию по реструктуризации долга. Что это значит

Министерство финансов Украины
доллары США
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Украина реструктуризировала долг на сумму 20,5 млрд долл и сократила его на 9 млрд долл. По данным Министерства финансов, удалось сэкономить более 11,4 млрд долл.

Главные тезисы

  • Украина успешно реструктуризировала долг на сумму 20,5 млрд долл и сократила его на 9 млрд долл, что приведет к экономии в 11,4 млрд долл.
  • Благодаря реструктуризации, долговые выплаты страны перед кредиторами уменьшились на 93%, что позволит Украине сэкономить около 22,8 млрд долл до 2033 года.
  • Реструктуризация долга была произведена для восстановления долговой устойчивости, увеличения ресурсов госбюджета и сохранения макрофинансовой стабильности страны.
  • Соглашение о реструктуризации долга Украины было одобрено Группой кредиторов и отвечает целям программы МВФ по устойчивости долга.
  • Более 97% инвесторов поддержали реструктуризацию долга Украины, что свидетельствует об успешном исходе сделки.

Украина реструктуризировала долг: что это значит

Украина объявила об успешном завершении операции по реструктуризации долга и проведении расчетов по тринадцати сериям государственных еврооблигаций и гарантированных государством еврооблигаций, выпущенных Укравтодором, ― говорится в сообщении Минфина.

Украине удалось реструктуризировать долг в 20,5 млрд долл. С учетом капитализированных процентов идет речь об общей сумме в 24 млрд долл.

В ходе реструктуризации состоялся обмен 13 серий государственных еврооблигаций и одной серии еврооблигаций Укравтодора с гарантией от государства на восемь новых облигаций. Суммарная стоимость последних составляет 15,2 млрд долл.

Долг Украины перед инвесторами сократился примерно на 9 млрд долл.

Это означает номинальное снижение стоимости долга на 37% с первого дня действия сделки и снижение чистой приведенной стоимости долга около 60% (при ставке дисконтировании 14%), ― пишет Минфин.

По данным ведомства, это одно из самых больших списаний государственного долга

После реструктуризации долговые выплаты Украины перед кредиторами снизились на 93%. За три года страна сэкономит более 11,4 млрд долл.

Вместе с тем снизятся затраты на обслуживание и погашение долга. Так, к 2033 году они уменьшатся на 77%.

Учитывая экономию на обслуживании и погашении долга, Украина сэкономит около 22,8 млрд долл до 2033 года.

Реструктуризация долга была осуществлена с несколькими целями:

  • восстановление долговой устойчивости;

  • увеличение ресурсов госбюджета;

  • сохранение макрофинансовой стабильности.

Соглашение о реструктуризации было одобрено Группой кредиторов Украины. Оно также отвечает целям программы МВФ по устойчивости долга.

Инвесторы поддержали реструктуризацию долга

Глава Минфина Сергей Марченко заявил, что 97% инвесторов поддержали реструктуризацию долга по еврооблигациям.

Мы гордимся тем, что более 97% кредиторов поддержали наше предложение о согласии изменений в условиях еврооблигаций, ― сказал Марченко.

Украина обсуждала вопросы реструктуризации в течение пяти месяцев. Голосование проходило с 9 по 27 августа 2024г.

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