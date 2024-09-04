Україна провела операцію зі реструктуризації боргу. Що це означає

Україна реструктуризувала борг на суму у 20,5 млрд дол та скоротила його на 9 млрд дол. За даними Міністерства фінансів, вдалось зекономити понад 11,4 млрд дол.

Україна реструктуризувала борг: що це означає

Україна оголосила про успішне завершення операції з реструктуризації боргу та проведення розрахунків за тринадцятьма серіями державних єврооблігацій та гарантованих державою єврооблігацій, випущених Укравтодором, ― йдеться у повідомленні Мінфіну. Поширити

Україні вдалось реструктуризувати борг у 20,5 млрд дол. З врахуванням капіталізованих відсотків йдеться про загальну суму у 24 млрд дол.

Під час реструктуризації відбувся обмін 13 серій державних єврооблігацій та однієї серії єврооблігацій Укравтодору з гарантією від держави на вісім нових облігацій. Їх сумарна вартість сягає 15,2 млрд дол.

Борг України перед інвесторами скоротився приблизно на 9 млрд дол.

Це означає номінальне зниження вартості боргу на 37% з першого дня дії угоди і зниження чистої приведеної вартості боргу на близько 60% (при ставці дисконтуванні 14%), ― пише Мінфін. Поширити

За даними відомства, це одне з найбільших списань державного боргу

Після реструктуризації боргові виплати України перед кредиторами зменшились на 93%. За три роки країна зекономить понад 11,4 млрд дол.

Разом з тим знизяться витрати на обслуговування і погашення боргу. Так, до 2033 року вони зменшаться на 77%.

Враховуючи економію на обслуговувані та погашенні боргу, Україна заощадить близько 22,8 млрд дол до 2033 року.

Реструктуризація боргу була здійснена з кількома цілями:

відновлення боргової стійкості;

збільшення ресурсів держбюджету;

збереження макрофінансової стабільності.

Угода про реструктуризацію була схвалена Групою кредиторів України. Вона також відповідає цілям програми МВФ щодо стійкості боргу.

Інвестори підтримали реструктуризацію боргу

Голова Мінфіну Сергій Марченко заявив, що 97% інвесторів підтримали реструктуризацію боргу за єврооблігаціями.

Ми пишаємося тим, що більше 97% кредиторів підтримали нашу пропозицію про згоду щодо змін в умовах єврооблігацій, ― сказав Марченко. Поширити

Україна обговорювала питання реструктуризації протягом п’яти місяців. Голосування проходило з 9 по 27 серпня 2024 року.