Україна домовилася про реструктуризацію зовнішнього боргу. Що це означає
Категорія
Економіка
Дата публікації

Україна домовилася про реструктуризацію зовнішнього боргу. Що це означає

Денис Шмигаль
Україна домовилася про реструктуризацію зовнішнього боргу. Що це означає

Україна досягла принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій України, що важливо в процесі реструктуризації зовнішнього боргу — це зекономить понад 30 млрд дол.

Головні тези:

 

  • Реструктуризація дозволить Україні зменшити витрати на погашення боргу до 2033 року, забезпечуючи фінансування потреб оборони та соціального захисту.
  • Домовленості про реструктуризацію уникнуть дефолту та допоможуть країні виконати зобов'язання перед міжнародними кредиторами.
  • Більшість кредиторів України вже призупинила виплати до 2027 року, що сприяє стабілізації фінансової ситуації країни.
  • Після реструктуризації глава уряду має намір відновити виплати за держборгом вже у 2025 році, що свідчить про відновлення довіри іноземних кредиторів до України.

Що передбачає угода

Як повідомили премʼєр-міністр Денис Шмигаль і міністр фінансів Сергій Марченко, Україна зможе заощадити 11,4 мільярда дол на обслуговування зовнішнього державного боргу протягом наступних трьох років і ще 22,75 мільярда дол — до 2033 року.

За словами премʼєра та міністра, це дозволить підтримати макрофінансову стабільність України і профінансувати потреби оборони, соціального захисту та відновлення.

Завдяки принциповій згоді зі Спеціальним комітетом кредиторів (він представляє інтереси власників єврооблігацій) про реструктуризацію Україна водночас виконує зобовʼязання у межах співпраці з Міжнародним валютним фондом і уникає дефолту.

Якби не угода, існувала б імовірність того, що Україна може оголосити дефолт після закінчення боргових канікул у серпні.

Що цьому передувало

У серпні 2022 року власники єврооблігацій погодились на дворічне відтермінування виплат і строків погашення за ними. Україна досягла такої домовленості щодо майже 75% від сукупної основної суми цінних паперів, що перебувають в обігу. Більшість кредиторів України призупинила зобовʼязання щодо виплати до 2027 року.

У жовтні 2023 року Reuters повідомив, що Україна обговорює з іноземними власниками облігацій плани реструктуризації боргу у розмірі 20 мільярдів дол і можливість залучення нового фінансування.

У травні 2024 року The Wall Street Journal написала, що іноземні кредитори України хочуть відновлення виплат за держборгом вже у 2025 році.

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