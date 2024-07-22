Україна домовилася про реструктуризацію зовнішнього боргу. Що це означає

Україна досягла принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій України, що важливо в процесі реструктуризації зовнішнього боргу — це зекономить понад 30 млрд дол.

Що передбачає угода

Як повідомили премʼєр-міністр Денис Шмигаль і міністр фінансів Сергій Марченко, Україна зможе заощадити 11,4 мільярда дол на обслуговування зовнішнього державного боргу протягом наступних трьох років і ще 22,75 мільярда дол — до 2033 року.

За словами премʼєра та міністра, це дозволить підтримати макрофінансову стабільність України і профінансувати потреби оборони, соціального захисту та відновлення.

Завдяки принциповій згоді зі Спеціальним комітетом кредиторів (він представляє інтереси власників єврооблігацій) про реструктуризацію Україна водночас виконує зобовʼязання у межах співпраці з Міжнародним валютним фондом і уникає дефолту.

Якби не угода, існувала б імовірність того, що Україна може оголосити дефолт після закінчення боргових канікул у серпні.

Що цьому передувало

У серпні 2022 року власники єврооблігацій погодились на дворічне відтермінування виплат і строків погашення за ними. Україна досягла такої домовленості щодо майже 75% від сукупної основної суми цінних паперів, що перебувають в обігу. Більшість кредиторів України призупинила зобовʼязання щодо виплати до 2027 року.

У жовтні 2023 року Reuters повідомив, що Україна обговорює з іноземними власниками облігацій плани реструктуризації боргу у розмірі 20 мільярдів дол і можливість залучення нового фінансування.

У травні 2024 року The Wall Street Journal написала, що іноземні кредитори України хочуть відновлення виплат за держборгом вже у 2025 році.