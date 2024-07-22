Украина договорилась о реструктуризации внешнего долга. Что это значит

Украина достигла принципиальных договоренностей с Комитетом собственников еврооблигаций Украины, что важно в процессе реструктуризации внешнего долга — это сэкономит более 30 млрд. дол.

Что предполагает сделка

Как сообщили премьер-министр Денис Шмигаль и министр финансов Сергей Марченко, Украина сможет сэкономить 11,4 миллиарда долл. на обслуживание внешнего государственного долга в течение следующих трех лет и еще 22,75 миллиарда долл. — до 2033 года.

По словам премьера и министра, это позволит поддержать макрофинансовую устойчивость Украины и профинансировать потребности обороны, социальной защиты и восстановления.

Благодаря принципиальному согласию со Специальным комитетом кредиторов (он представляет интересы собственников еврооблигаций) о реструктуризации, Украина одновременно выполняет обязательства в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом и избегает дефолта.

Если бы не соглашение, существовала бы вероятность того, что Украина может объявить дефолт по окончании долговых каникул в августе.

Что этому предшествовало

В августе 2022 года владельцы еврооблигаций согласились на двухлетнюю отсрочку выплат и сроков погашения по ним. Украина достигла такой договоренности относительно почти 75% от совокупной основной суммы находящихся в обращении ценных бумаг. Большинство кредиторов Украины приостановило обязательство по выплате до 2027 года.

В октябре 2023 года Reuters сообщил, что Украина обсуждает с иностранными владельцами облигаций планы реструктуризации долга в размере 20 миллиардов долл. и возможность привлечения нового финансирования.

В мае 2024 года The Wall Street Journal написала, что иностранные кредиторы Украины хотят возобновления выплат по госдолгу уже в 2025 году .