Шмигаль озвучив поточні витрати України на оборону

Україна витрачає на оборону до 60% видатків загального фонду державного бюджету. Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час години запитань до уряду у Верховній Раді.
Головні тези:
- Україна витрачає до 60% видатків загального фонду державного бюджету на оборону, як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
- Фінансування армії та оборонних витрат здійснюється виключно з внутрішніх джерел країни.
- Україна отримує значну фінансову допомогу від США, Євросоюзу та інших міжнародних партнерів.
- Реструктуризація боргу по єврооблігаціях допомогла Україні зекономити значну суму коштів, які можуть бути використані на оборону.
- До кінця 2024 року Україна може отримати додаткові кошти зі заморожених російських активів для підтримки свого оборонного потенціалу.
Україна витрачає на оборону майже 60% від суми видатків
Шмигаль нагадав, що армія та витрати на оборону фінансуються лише з внутрішніх джерел.
Для забезпечення Сил оборони всім необхідним потрібні кошти. Їх будуть шукати всередині країни, хоча також є потреби у фінансуванні від партнерів.
Загальні потреби країни у зовнішньому фінансуванні на рік складають 38 млрд дол. Україна у 2024 році вже отримала суму у 24,5 млрд дол.
Головними донорами є США, Євросоюз, МВФ, Велика Британія, Канада та Японія.
Прем’єр-міністр повідомив, що у уряду є розуміння, як саме будуть покриватись потреби у зовнішньому фінансуванні.
Україна отримає 16 млрд євро по програмі Ukraine Facility. Трохи менш як 8 млрд передасть Києву Вашингтон.
До кінця 2024 року Україна може отримати гроші з заморожених російських активів. Їх теж витратять на оборону
Прем’єр нагадав, що Україна зекономила 11,4 млрд дол завдяки реструктуризації боргу по єврооблігаціях. Це та сума, яку Київ повинен був заплатити протягом наступних трьох років.
Україна завершила реструктуризацію боргу
Мінфін раніше повідомив, що Києву вдалось скоротити суму боргу перед кредиторами та зекономити кошти на відсотках, обслуговуванні та погашенні заборгованості.
Україна домовилась з інвесторами обміняти 13 серій державних єврооблігацій та серії євробондів Укравтодору на вісім нових єврооблігацій.
Сумарна вартість нових євробондів складає 15,2 млрд дол. Загальна сума боргу по старих єврооблігаціях разом з капіталізованими процентами складала 24 млрд дол.
97% інвесторів дали згоду на реструктуризацію боргу.
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