Шмигаль озвучив поточні витрати України на оборону

Україна витрачає на оборону до 60% видатків загального фонду державного бюджету. Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Україна витрачає на оборону майже 60% від суми видатків

Шмигаль нагадав, що армія та витрати на оборону фінансуються лише з внутрішніх джерел.

Витрати на оборону складають до 60 відсотків від усієї суми видатків загального фонду державного бюджету. Денис Шмигаль Прем’єр-міністр України

Для забезпечення Сил оборони всім необхідним потрібні кошти. Їх будуть шукати всередині країни, хоча також є потреби у фінансуванні від партнерів.

Загальні потреби країни у зовнішньому фінансуванні на рік складають 38 млрд дол. Україна у 2024 році вже отримала суму у 24,5 млрд дол.

Прем’єр розповів нардепам, скільки ще грошей повинно надійти від партнерів

Головними донорами є США, Євросоюз, МВФ, Велика Британія, Канада та Японія.

Прем’єр-міністр повідомив, що у уряду є розуміння, як саме будуть покриватись потреби у зовнішньому фінансуванні.

5,4 млрд дол від МВФ, тут наблизилися до п'ятого перегляду програми співпраці, власне, сьогодні триває місія в Україні, в Києві, — сказав Шмигаль. Поширити

Україна отримає 16 млрд євро по програмі Ukraine Facility. Трохи менш як 8 млрд передасть Києву Вашингтон.

До кінця 2024 року Україна може отримати гроші з заморожених російських активів. Їх теж витратять на оборону

Цей ресурс повинен надійти до України не пізніше кінця цього року. Це кошти, щоб покрити дефіцит бюджету у 25-му році, це кошти також для відновлення і підтримки нашого оборонного потенціалу, ― сказав Шмигаль. Поширити

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Прем’єр нагадав, що Україна зекономила 11,4 млрд дол завдяки реструктуризації боргу по єврооблігаціях. Це та сума, яку Київ повинен був заплатити протягом наступних трьох років.

Україна завершила реструктуризацію боргу

Мінфін раніше повідомив, що Києву вдалось скоротити суму боргу перед кредиторами та зекономити кошти на відсотках, обслуговуванні та погашенні заборгованості.

Україна домовилась з інвесторами обміняти 13 серій державних єврооблігацій та серії євробондів Укравтодору на вісім нових єврооблігацій.

Сумарна вартість нових євробондів складає 15,2 млрд дол. Загальна сума боргу по старих єврооблігаціях разом з капіталізованими процентами складала 24 млрд дол.