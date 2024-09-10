Національний кешбек. Шмигаль пояснив важливість цієї програми для України

За словами глави українського уряду Дениса Шмигаля, "Національний кешбек" є важливою програмою в соціальному і економічному аспектах, і має стимулювати українців споживати товари власного виробництва.
Головні тези:
- Програма “Національний кешбек” є важливою для української економіки, оскільки стимулює споживання внутрішніх товарів.
- Імплементація цієї програми сприятиме зростанню ВВП, створенню робочих місць та підтримці українських виробників.
- Участь у програмі дозволяє отримувати 10% від суми покупки на картку, що сприятиме зростанню попиту на українські товари та послуги.
Для чого створили "Національний кешбек"
Очільник Кабміну звертає увагу на те, що ця програма ринковим способом підтримує українських виробників.
Що важливо розуміти, насамперед йдеться про податки, створення робочих місць, збільшення ВВП України.
Як наголосив Денис Шмигаль, це не тиск, а навпаки підштовхування, підтримка українського виробника.
Він також додав, що станом на 10 вересня 880 тисяч людей згенерували електронні картки для зарахування кешбеку.
Україна орієнтується на європейський досвід
За словами глави уряду, під час роботи над цією програмою здійснювався детальний аналіз того, як населення в європейських країнах підтримує національного виробника.
Денис Шмигаль зауважив, що найбільша підтримка власного виробництва — в Німеччині і Італії.
Окрім того, очільник уряду зазначив, що соціальний аспект програми дає можливість людям, які купують українські товари, отримувати 10% від суми покупки на свою картку.
Що важливо розуміти, ці кошти українці зможуть витратити також на закупівлю українських товарів чи послуг, що теж важливо, адже послуги мають 100% локалізацію в Україні.
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