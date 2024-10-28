За словами першого віцепрем'єр-міністра та глави Мінекономіки Юлії Свириденко, уряд здійснив перші виплати за програмою “Національний кешбек”.
Головні тези:
- Перші виплати за програмою "Національний кешбек" вже отримали понад 600 тисяч українців, загальна сума яких складає 37,2 млн грн.
- Учасники програми можуть витрачати кешбек на оплату комунальних послуг або задонатити його на потреби ЗСУ.
- Для отримання кешбеку необхідно вибрати український банк-партнер програми, подати заявку та визначити картку для отримання коштів.
- Максимальна сума кешбеку становить 3 тис. грн на місяць за покупки українських товарів учасниками програми.
- Станом на жовтень загальна сума нарахованого кешбеку складає 104,6 млн гривень, що свідчить про популярність програми серед українців.
Що відомо про перші виплати за програмою “Національний кешбек”
За інформацію глави Мінекономіки, загалом українцям вже було виплачено 37,2 млн грн, які отримали 646 тис 378 осіб.
На отримання коштів за програмою мають право українці, які протягом вересня придбали товарів українського виробництва на суму, яка загалом забезпечила формування кешбеку на понад 2 грн.
Зазначається, що найбільше покупок за програмою українці здійснили у найбільших торгівельних мережах, зокрема, «АТБ», «Сільпо», «Фора», «Аврора», Novus, Varus, «Велмарт» та «ТРАШ!».
Так, 97 українців отримали кешбек у розмірі від 1 до 3 тис грн.
При цьому з них 77 громадян — понад 1 тис грн, 15 — понад 2 тис грн та 5 — максимальний кешбек у розмірі 3 тис грн.
Зазначається, що станом на 28 жовтня у програмі вже взяли участь 2,4 млн громадян, які оформили 2,6 млн карток.
Понад 1,5 млн користувачів активували у Дії картки для виплат. На сьогодні загальна сума нарахованого кешбеку за жовтень — 104,6 млн гривень, що майже у 3 рази перевищує нарахування за вересень.
«Національний кешбек» від держави доступний вже на 295 тисяч українських товарів від 1469 місцевих виробників.
Кошти кешбеку не оподатковуватимуться. Для державних службовців та інших осіб, які подають фінансові декларації.
Як можна використати отримані кошти за програмою “Національний кешбек”
Витратити кешбек можна на послуги — комунальні, медичні, транспортні та інші, або задонатити на ЗСУ. Зняти кошти з картки для виплат кешбеку не можна.
Для отримання кешбеку необхідно:
Подати заявку через сайт або мобільний застосунок банку, що бере участь у програмі, або звернутися до відділення банку. У програмі беруть участь такі банки: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк, Банк Кредит Дніпро.
Визначити картки для оплати покупок та надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції у магазинах-учасниках програми.
Відкрити фізичну чи віртуальну картку для зарахування кешбеку.
У застосунку «Дія» в розділі «Сервіси» обрати картку «Національний кешбек» для виплат.
Кешбек у розмірі 10% нараховується за придбання товарів українських виробників, що включені у програму, куплених в закладах торгівлі, які є учасниками програми. Максимальна сума виплат — 3 тис. грн на місяць.
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