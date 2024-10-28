За словами першого віцепрем'єр-міністра та глави Мінекономіки Юлії Свириденко, уряд здійснив перші виплати за програмою “Національний кешбек”.

Що відомо про перші виплати за програмою “Національний кешбек”

За інформацію глави Мінекономіки, загалом українцям вже було виплачено 37,2 млн грн, які отримали 646 тис 378 осіб.

Ми здійснили перші виплати за програмою “Національний кешбек”. Майже 650 тисяч українців отримали фінансову підтримку від держави, з них приблизно 10% — це люди старшого віку, у віці 60+. Цю виплату від держави громадяни можуть спрямувати, зокрема, на оплату комунальних послуг. Це особливо актуальне питання у період опалювального сезону. Тож надаємо громадянам підтримку, заохочуючи їх обирати українські товари, — підкреслила Свириденко. Поширити

На отримання коштів за програмою мають право українці, які протягом вересня придбали товарів українського виробництва на суму, яка загалом забезпечила формування кешбеку на понад 2 грн.

Національний кешбек

Зазначається, що найбільше покупок за програмою українці здійснили у найбільших торгівельних мережах, зокрема, «АТБ», «Сільпо», «Фора», «Аврора», Novus, Varus, «Велмарт» та «ТРАШ!».

Так, 97 українців отримали кешбек у розмірі від 1 до 3 тис грн. При цьому з них 77 громадян — понад 1 тис грн, 15 — понад 2 тис грн та 5 — максимальний кешбек у розмірі 3 тис грн.

Зазначається, що станом на 28 жовтня у програмі вже взяли участь 2,4 млн громадян, які оформили 2,6 млн карток.

Понад 1,5 млн користувачів активували у Дії картки для виплат. На сьогодні загальна сума нарахованого кешбеку за жовтень — 104,6 млн гривень, що майже у 3 рази перевищує нарахування за вересень.

«Національний кешбек» від держави доступний вже на 295 тисяч українських товарів від 1469 місцевих виробників.

Кошти кешбеку не оподатковуватимуться. Для державних службовців та інших осіб, які подають фінансові декларації.

Як можна використати отримані кошти за програмою “Національний кешбек”

Витратити кешбек можна на послуги — комунальні, медичні, транспортні та інші, або задонатити на ЗСУ. Зняти кошти з картки для виплат кешбеку не можна.

Для отримання кешбеку необхідно:

Подати заявку через сайт або мобільний застосунок банку, що бере участь у програмі, або звернутися до відділення банку. У програмі беруть участь такі банки: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк, Банк Кредит Дніпро. Визначити картки для оплати покупок та надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції у магазинах-учасниках програми. Відкрити фізичну чи віртуальну картку для зарахування кешбеку. У застосунку «Дія» в розділі «Сервіси» обрати картку «Національний кешбек» для виплат.