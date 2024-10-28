По словам первого вице-премьер-министра и главы Минэкономики Юлии Свириденко, правительство осуществило первые выплаты по программе "Национальный кэшбек".

Что известно о первых выплатах по программе "Национальный кэшбек"

По информации главы Минэкономики, в целом украинцам уже было выплачено 37,2 млн. грн., которые получили 646 тыс. 378 человек.

Мы осуществили первые выплаты по программе "Национальный кэшбек". Почти 650 тысяч украинцев получили финансовую поддержку от государства, из них примерно 10% — это люди постарше, в возрасте 60+. Эту выплату от государства граждане могут направить, в частности, на оплату коммунальных услуг. Это особенно актуальный вопрос в период отопительного сезона. Так что оказываем гражданам поддержку, поощряя их выбирать украинские товары, — подчеркнула Свириденко. Поделиться

На получение средств по программе имеют право украинцы, которые в течение сентября приобрели товаров украинского производства на сумму, которая в целом обеспечила формирование кэшбека более чем на 2 грн.

Национальный кэшбэк

Отмечается, что наибольшее количество покупок по программе украинцы совершили в крупнейших торговых сетях, в частности, «АТБ», «Сильпо», «Фора», «Аврора», Novus, Varus, «Велмарт» и «ТРАШ!».

Так, 97 украинцев получили кэшбек в размере от 1 до 3 тыс. грн. При этом из них 77 граждан — более 1 тыс. грн, 15 — более 2 тыс. грн и 5 — максимальный кэшбек в размере 3 тыс. грн.

Отмечается, что по состоянию на 28 октября в программе уже приняли участие 2,4 млн. граждан, которые оформили 2,6 млн. карт.

Более 1,5 млн пользователей активировали в Действии карты для выплат. На сегодняшний день общая сумма начисленного кэшбека за октябрь — 104,6 млн гривен, что почти в 3 раза превышает начисление за сентябрь.

"Национальный кэшбек" от государства доступен уже на 295 тысяч украинских товаров от 1469 местных производителей.

Средства кэшбека не будут облагаться налогом. Для государственных служащих и других лиц, подающих финансовые декларации.

Как можно использовать полученные средства по программе "Национальный кэшбек"

Потратить кэшбек можно на услуги — коммунальные, медицинские, транспортные и другие, или задонатиты на ВСУ. Снять средства с карты для выплат кэшбеку нельзя.

Для получения кэшбека необходимо:

Подать заявку через сайт или мобильное приложение банка, участвующего в программе, или обратиться в отделение банка. В программе принимают участие следующие банки: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Сбербанк, Аккордбанк, Банк Кредит Днепр. Определить карты для оплаты покупок и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях в магазинах-участниках программы. Открыть физическую или виртуальную карту для зачисления кэшбека.

В приложении «Дія» в разделе «Сервисы» выберите карту «Национальный кэшбек» для выплат.