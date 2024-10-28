По словам первого вице-премьер-министра и главы Минэкономики Юлии Свириденко, правительство осуществило первые выплаты по программе "Национальный кэшбек".
Главные тезисы
- Более 640 тысяч украинцев получили финансовую поддержку от государства по программе “Национальный кэшбек”, суммарно уже было выплачено 37,2 млн. грн.
- Программа доступна на 295 тысячах украинских товаров от 1469 местных производителей, кэшбек не облагается налогом и можно использовать на коммунальные услуги или задонатить на нужды ВСУ.
- Участие в программе принимают банки, такие как ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank и другие.
- Кэшбек в размере 10% начисляется за приобретение товаров украинских производителей в крупнейших торговых сетях, с максимальной суммой выплаты 3 тыс. грн в месяц.
- Для получения кэшбека необходимо подать заявку через сайт или мобильное приложение банка участника программы, определить карты для оплаты покупок и открыть карту для зачисления кэшбека.
Что известно о первых выплатах по программе "Национальный кэшбек"
По информации главы Минэкономики, в целом украинцам уже было выплачено 37,2 млн. грн., которые получили 646 тыс. 378 человек.
На получение средств по программе имеют право украинцы, которые в течение сентября приобрели товаров украинского производства на сумму, которая в целом обеспечила формирование кэшбека более чем на 2 грн.
Отмечается, что наибольшее количество покупок по программе украинцы совершили в крупнейших торговых сетях, в частности, «АТБ», «Сильпо», «Фора», «Аврора», Novus, Varus, «Велмарт» и «ТРАШ!».
Так, 97 украинцев получили кэшбек в размере от 1 до 3 тыс. грн.
При этом из них 77 граждан — более 1 тыс. грн, 15 — более 2 тыс. грн и 5 — максимальный кэшбек в размере 3 тыс. грн.
Отмечается, что по состоянию на 28 октября в программе уже приняли участие 2,4 млн. граждан, которые оформили 2,6 млн. карт.
Более 1,5 млн пользователей активировали в Действии карты для выплат. На сегодняшний день общая сумма начисленного кэшбека за октябрь — 104,6 млн гривен, что почти в 3 раза превышает начисление за сентябрь.
"Национальный кэшбек" от государства доступен уже на 295 тысяч украинских товаров от 1469 местных производителей.
Средства кэшбека не будут облагаться налогом. Для государственных служащих и других лиц, подающих финансовые декларации.
Как можно использовать полученные средства по программе "Национальный кэшбек"
Потратить кэшбек можно на услуги — коммунальные, медицинские, транспортные и другие, или задонатиты на ВСУ. Снять средства с карты для выплат кэшбеку нельзя.
Для получения кэшбека необходимо:
Подать заявку через сайт или мобильное приложение банка, участвующего в программе, или обратиться в отделение банка. В программе принимают участие следующие банки: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Сбербанк, Аккордбанк, Банк Кредит Днепр.
Определить карты для оплаты покупок и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях в магазинах-участниках программы.
Открыть физическую или виртуальную карту для зачисления кэшбека.
В приложении «Дія» в разделе «Сервисы» выберите карту «Национальный кэшбек» для выплат.
Кешбек в размере 10% начисляется за приобретение товаров украинских производителей, включенных в программу, купленных в торговых заведениях, которые являются участниками программы. Максимальная сумма выплат — 3 тыс. грн в месяц.
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