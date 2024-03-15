Кабмін пропонує збільшити кількість прикордонників в Україні після війни

Кабмін підготував на розгляд парламенту законопроєкт, згідно з яким загальна чисельність Державної прикордонної служби протягом року з дня припинення воєнного стану в Україні має бути на рівні 75 тис осіб, у тому числі до 67 тис військовослужбовців.

Уряд планує збільшити кількість українських прикордонників

Не менше 75 тис прикордонників будуть служити у Держрикордонслужбі після закінчення війни.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі.

Пропонується встановити, що загальна чисельність Державної прикордонної служби України протягом року з дня припинення або скасування воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 N 64/2022, становитиме до 75 тис осіб, у тому числі до 67 тис військовослужбовців. Тарас Мельничук Представник Кабміну України у ВР

Він уточнив, що схвалено проєкт Закону «Про внесення зміни до пункту 1 розділу IX «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державну прикордонну службу України».

Це потрібно з огляду на нагальну необхідність формування та нарощення бойових резервів Держприкордонслужби у складі Сил оборони, а також для забезпечення готовності ДПСУ в післявоєнний період взяти під контроль державний кордон у його міжнародно визнаних межах та для адекватного реагування наявними силами та засобами ДПСУ на актуальні й потенційні загрози національній безпеці на державному кордоні.

12 березня Президент України Володимир Зеленський погодив подальші кроки розвитку ДПСУ, які передбачають збільшення чисельність прикордонних військ, у тому числі в розрахунку на довготривалий захист кордонів після війни.

Омбудсмен направив листа до ДПСУ через вимоги документів на кордоні

Лубінець повідомив, що 31 грудня на різних пунктах пропуску утворилися черги через посилення контролю громадян, які бажають виїхати за кордон.

За даними ЗМІ, прикордонники нібито посилено перевіряють документи в осіб з інвалідністю та тих, хто їх супроводжує, багатодітних батьків, людей, які їдуть за системою «Шлях».

Також вимагають військово-облікові документи із записом про відстрочку від мобілізації. ДПСУ пояснювала, що це пов’язано із великою кількістю випадків підробки документів.

Аби розібратися із ситуацією, сьогодні вранці направив термінового листа до Державної прикордонної служби України з проханням надати інформацію щодо документів, які вимагають працівники ДПСУ в громадян, які перетинають державний кордон, а також правові підстави такої вимоги.

За словами омбудсмена, державні органи та їх посадові особи зобов'язані діяти у межах своїх повноважень та відповідно до Конституції й законів України і ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачає законодавство.