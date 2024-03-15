Кабмин предлагает увеличить количество пограничников в Украине после войны
Категория
Украина
Дата публикации

Кабмин предлагает увеличить количество пограничников в Украине после войны

Пограничники
Читати українською
Источник:  Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук

Кабмин подготовил на рассмотрение парламента законопроект, согласно которому общая численность Государственной пограничной службы в течение года со дня прекращения военного положения в Украине должна быть на уровне 75 тыс человек, в том числе до 67 тыс военнослужащих.

Правительство планирует увеличить количество украинских пограничников

Не менее 75 тыс пограничников будут служить в Госриграндонслужбе после окончания войны.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Предлагается установить, что общая численность Государственной пограничной службы Украины в течение года со дня прекращения или отмены военного положения на территории Украины, введенного Указом Президента Украины от 24.02.2022 N 64/2022, составит до 75 тыс человек, в том числе до 67 тыс военнослужащих.

Тарас Мельничук

Тарас Мельничук

Представитель Кабмина Украины в ВР

Он уточнил, что принят проект Закона «О внесении изменения в пункт 1 раздела IX «Заключительные положения» Закона Украины «О Государственной пограничной службе Украины».

Это нужно, учитывая настоятельную необходимость формирования и наращивания боевых резервов Госпогранслужбы в составе Сил обороны, а также для обеспечения готовности ГGСУ в послевоенный период взять под контроль государственную границу в ее международно признанных пределах и адекватного реагирования имеющимися силами и средствами ГGСУ на актуальные и потенциальные. угрозы национальной безопасности на государственной границе

12 марта Президент Украины Владимир Зеленский согласовал дальнейшие шаги развития ГGСУ, предполагающие увеличение численности пограничных войск, в том числе в расчете на долговременную защиту границ после войны.

Омбудсмен направил письмо в ГНСУ из-за требований документов на границе

Лубинец сообщил, что 31 декабря на разных пунктах пропуска образовались очереди из-за усиления контроля граждан, желающих уехать за границу.

По данным СМИ, пограничники якобы усиленно проверяют документы у лиц с инвалидностью и сопровождающих их многодетных родителей, людей, которые едут по системе «Путь».

Также требуют военно-учетные документы с записью об отсрочке мобилизации. ГНСУ объясняла, что это связано с большим количеством случаев подделки документов.

Чтобы разобраться с ситуацией, сегодня утром направил срочное письмо в Государственную пограничную службу Украины с просьбой предоставить информацию о документах, которые требуют работники ГGСУ у граждан, пересекающих государственную границу, а также правовые основания такого требования.

По словам омбудсмена, государственные органы и их должностные лица обязаны действовать в пределах своих полномочий и в соответствии с Конституцией и законами Украины и никто не может быть принужден делать то, что не предусматривает законодательство.

Надеюсь, что эту ситуацию удастся разрешить, а права человека и гражданина не будут нарушены!

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
В ГПСУ предупредили о планах Польши относительно полной блокады границы с Украиной
граница
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГПСУ задержала более 30 уклонистов на границе с Румынией — видео
Госпогранслужба Украины
Закарпатье
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Польские фермеры могут прекратить блокировать ПП "Краковец" — ГПСУ
Граница

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?