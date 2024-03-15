Кабмин предлагает увеличить количество пограничников в Украине после войны

Кабмин подготовил на рассмотрение парламента законопроект, согласно которому общая численность Государственной пограничной службы в течение года со дня прекращения военного положения в Украине должна быть на уровне 75 тыс человек, в том числе до 67 тыс военнослужащих.
Правительство планирует увеличить количество украинских пограничников
Не менее 75 тыс пограничников будут служить в Госриграндонслужбе после окончания войны.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
Он уточнил, что принят проект Закона «О внесении изменения в пункт 1 раздела IX «Заключительные положения» Закона Украины «О Государственной пограничной службе Украины».
Это нужно, учитывая настоятельную необходимость формирования и наращивания боевых резервов Госпогранслужбы в составе Сил обороны, а также для обеспечения готовности ГGСУ в послевоенный период взять под контроль государственную границу в ее международно признанных пределах и адекватного реагирования имеющимися силами и средствами ГGСУ на актуальные и потенциальные. угрозы национальной безопасности на государственной границе
12 марта Президент Украины Владимир Зеленский согласовал дальнейшие шаги развития ГGСУ, предполагающие увеличение численности пограничных войск, в том числе в расчете на долговременную защиту границ после войны.
Омбудсмен направил письмо в ГНСУ из-за требований документов на границе
Лубинец сообщил, что 31 декабря на разных пунктах пропуска образовались очереди из-за усиления контроля граждан, желающих уехать за границу.
По данным СМИ, пограничники якобы усиленно проверяют документы у лиц с инвалидностью и сопровождающих их многодетных родителей, людей, которые едут по системе «Путь».
Также требуют военно-учетные документы с записью об отсрочке мобилизации. ГНСУ объясняла, что это связано с большим количеством случаев подделки документов.
Чтобы разобраться с ситуацией, сегодня утром направил срочное письмо в Государственную пограничную службу Украины с просьбой предоставить информацию о документах, которые требуют работники ГGСУ у граждан, пересекающих государственную границу, а также правовые основания такого требования.
По словам омбудсмена, государственные органы и их должностные лица обязаны действовать в пределах своих полномочий и в соответствии с Конституцией и законами Украины и никто не может быть принужден делать то, что не предусматривает законодательство.
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