Кабмін скасував обмеження на перетин кордону для всіх українських жінок

Кабінет міністрів скасовує обмеження на перетин кордону для всіх без винятку жінок.

Українські жінки зможуть безперешкодно виїжджати за кордон

Про це повідомила Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Уряд скасовує обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах та судах.

Прем’єр-міністерка України

Після запровадження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні були встановлені обмеження на виїзд за кордон для військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років.

6 травня уряд уже скасував обмеження на виїзд за кордон для окремих категорій жінок-посадовиць. Відповідні зміни набули чинності 11 травня.

