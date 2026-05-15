Кабмін скасував обмеження на перетин кордону для всіх українських жінок

Кабінет міністрів скасовує обмеження на перетин кордону для всіх без винятку жінок.
Головні тези:
- Кабмін вирішив скасувати обмеження на перетин кордону для всіх українських жінок.
- За рішенням уряду, жінки можуть виїздити за кордон без жодних обмежень.
- Рішення про скасування обмежень стосується усіх жіночих посад у державних органах та підприємствах.
Українські жінки зможуть безперешкодно виїжджати за кордон
Про це повідомила Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Після запровадження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні були встановлені обмеження на виїзд за кордон для військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років.
6 травня уряд уже скасував обмеження на виїзд за кордон для окремих категорій жінок-посадовиць. Відповідні зміни набули чинності 11 травня.
