Кабмін виділив понад 9 млрд грн на захист 245 об’єктів критичної інфраструктури

Уряд виділив 9,2 млрд грн на захист 245 об'єктів критичної інфраструктури у неприфронтових регіонах в межах підготовки до наступної зими.

Уряд надав 9,2 млрд грн на захист критичної інфраструктури

Про це повідомила Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Це другий транш фінансування планів стійкості. Із загальної суми 5,2 млрд грн буде спрямовано Агентству відновлення на захист великих енергетичних об'єктів. Ще 3,5 млрд отримають регіони — на будівництво захисних споруд для розподільчих підстанцій, трансформаторів, газорозподільних станцій та інших об'єктів критичної інфраструктури.

Також 528 млн отримає АТ "Укрзалізниця" для посилення захисту власних обʼєктів.

За словами Свириденко, виділені кошти покриють 30% потреби в фінансуванні визначених об'єктів і частку заборгованості по вже розпочатим роботам.

20 березня стало відомо, що уряд виділив 12,85 млрд грн на перші роботи з підготовки до наступної зими критичної інфраструктури в прифронтових регіонах на на Київщині.