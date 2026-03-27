Кабмин выделил более 9 млрд грн на защиту 245 объектов критической инфраструктуры

Правительство выделило 9,2 млрд грн в защиту 245 объектов критической инфраструктуры в неприфронтовых регионах в рамках подготовки к следующей зиме.
Главные тезисы
- Кабмин выделил 9,2 млрд грн на защиту 245 объектов критической инфраструктуры в неприфронтовых регионах.
- Более половины средств направлены на защиту энергетических объектов.
- Значительные суммы выделены на строительство защитных сооружений для различных объектов критической инфраструктуры.
Правительство предоставило 9,2 млрд грн в защиту критической инфраструктуры
Об этом сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко.
Это второй транш финансирования планов устойчивости. Из общей суммы 5,2 млрд грн будет направлено Агентству восстановления в защиту крупных энергетических объектов. Еще 3,5 млрд получат регионы — на строительство защитных сооружений для распределительных подстанций, трансформаторов, газораспределительных станций и других объектов критической инфраструктуры.
Также 528 млн. получит АО "Укрзализныця" для усиления защиты собственных объектов.
20 марта стало известно, что правительство выделило 12,85 млрд грн на первые работы по подготовке к следующей зиме критической инфраструктуры в прифронтовых регионах Киевской области.
