Кабмин выделил более 9 млрд грн на защиту 245 объектов критической инфраструктуры

Правительство выделило 9,2 млрд грн в защиту 245 объектов критической инфраструктуры в неприфронтовых регионах в рамках подготовки к следующей зиме.

Главные тезисы

  • Кабмин выделил 9,2 млрд грн на защиту 245 объектов критической инфраструктуры в неприфронтовых регионах.
  • Более половины средств направлены на защиту энергетических объектов.
  • Значительные суммы выделены на строительство защитных сооружений для различных объектов критической инфраструктуры.

Правительство предоставило 9,2 млрд грн в защиту критической инфраструктуры

Об этом сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко.

Это второй транш финансирования планов устойчивости. Из общей суммы 5,2 млрд грн будет направлено Агентству восстановления в защиту крупных энергетических объектов. Еще 3,5 млрд получат регионы — на строительство защитных сооружений для распределительных подстанций, трансформаторов, газораспределительных станций и других объектов критической инфраструктуры.

Также 528 млн. получит АО "Укрзализныця" для усиления защиты собственных объектов.

По словам Свириденко, выделенные средства покроют 30% потребности в финансировании определенных объектов и долю задолженности по уже начатым работам.

20 марта стало известно, что правительство выделило 12,85 млрд грн на первые работы по подготовке к следующей зиме критической инфраструктуры в прифронтовых регионах Киевской области.

