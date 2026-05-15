Кабмин отменил ограничение на пересечение границы для всех украинских женщин
Кабинет министров отменяет ограничения на пересечение границы для всех женщин без исключения.

Украинские женщины смогут беспрепятственно выезжать за границу

Об этом сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Правительство отменяет ограничения на пересечение границы для всех женщин без исключений, независимо от занимаемых должностей в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятиях и судах.

После введения военного положения и общей мобилизации в Украине были установлены ограничения на выезд за границу для военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет.

6 мая правительство уже отменило ограничения на выезд за границу для отдельных категорий женщин-чиновников. Соответствующие изменения вступили в силу 11 мая.

