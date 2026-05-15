Кабмин отменил ограничение на пересечение границы для всех украинских женщин

Кабинет министров отменяет ограничения на пересечение границы для всех женщин без исключения.
Главные тезисы
- Кабмин упразднил ограничения на пересечение границы для всех женщин в Украине.
- Решение касается женщин всех должностей в государственных органах и предприятиях.
- Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подтвердила отмену ограничений на выезд за границу для украинских женщин.
Украинские женщины смогут беспрепятственно выезжать за границу
Об этом сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
После введения военного положения и общей мобилизации в Украине были установлены ограничения на выезд за границу для военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет.
6 мая правительство уже отменило ограничения на выезд за границу для отдельных категорий женщин-чиновников. Соответствующие изменения вступили в силу 11 мая.
