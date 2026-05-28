Кабмін спрямував додаткові 10,8 млрд грн на закупівлю та виробництво озброєння

Уряд виділяє із резервного фонду 10,8 млрд грн на закупівлю та виробництво озброєння.
Головні тези:
- Кабінет Міністрів виділив 10,8 млрд грн на закупівлю та виробництво озброєння для України.
- З цієї суми 9 млрд грн підуть на придбання нового озброєння та модернізацію техніки.
- Додатково понад 2 млрд грн будуть інвестовані у розвиток українського оборонного промислового комплексу.
Кабмін надає додаткові кошти на оборонні потреби України
Про це повідомила Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
За даними Свириденко, 9 млрд грн підуть безпосередньо на закупівлю нового озброєння, ремонт і модернізацію техніки. Ще майже 2 млрд грн — на розвиток українського ОПК: масштабування виробництва та швидке впровадження технологій безпосередньо з поля бою.
Очільниця уряду підкреслила, що кошти накопичилися завдяки податку на доходи фізичних осіб, а також ліцензійним зборам від грального бізнесу та лотерей.
