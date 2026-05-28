Кабмін спрямував додаткові 10,8 млрд грн на закупівлю та виробництво озброєння

Уряд виділяє із резервного фонду 10,8 млрд грн на закупівлю та виробництво озброєння.

Кабмін надає додаткові кошти на оборонні потреби України

Про це повідомила Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Додаткові 10,8 млрд грн уряд спрямовує на закупівлю та виробництво озброєння. Кошти вдалося акумулювати у спеціальному фонді державного бюджету та направити на потреби оборони. Юлія Свириденко Прем’єр-міністерка України

За даними Свириденко, 9 млрд грн підуть безпосередньо на закупівлю нового озброєння, ремонт і модернізацію техніки. Ще майже 2 млрд грн — на розвиток українського ОПК: масштабування виробництва та швидке впровадження технологій безпосередньо з поля бою.

Очільниця уряду підкреслила, що кошти накопичилися завдяки податку на доходи фізичних осіб, а також ліцензійним зборам від грального бізнесу та лотерей.