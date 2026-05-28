Кабмин направил дополнительные 10,8 млрд грн на закупку и производство вооружения

Правительство выделяет из резервного фонда 10,8 млрд. грн. на закупку и производство вооружения.

Об этом сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко.

Дополнительные 10,8 млрд. грн. правительство направляет на закупку и производство вооружения. Денежные средства удалось аккумулировать в специальном фонде государственного бюджета и направить на нужды обороны. Юлия Свириденко Премьер-министр Украины

По данным Свириденко, 9 млрд. грн. пойдут непосредственно на закупку нового вооружения, ремонт и модернизацию техники. Еще почти 2 млрд грн — на развитие украинского ОПК: масштабирование производства и быстрое внедрение технологий с поля боя.

Глава правительства подчеркнула, что средства накопились благодаря налогу на доходы физических лиц, а также лицензионным сборам от игорного бизнеса и лотерей.