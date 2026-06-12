Кабмін схвалив запровадження єдиної системи підтримки ВПО

Кабінет міністрів схвалив стратегію державної політики щодо ВПО на період до 2030 року. Документ формує єдиний державний підхід до підтримки переселенців та громад, які їх приймають.
Головні тези:
- Нова стратегія вводить комплексний механізм підтримки ВПО на всіх етапах життєвого циклу переселенців.
- Ключові напрямки стратегії включають посилення координації державної політики, підтримку адаптації та інтеграції, адресну допомогу та створення умов для безпечного повернення.
В Україні вводять єдину систему підтримки ВПО
Міністр соцполітики Денис Улютін зазначив, що раніше підтримка ВПО в Україні будувалася через окремі програми та інструменти, які не формували цілісного підходу. Нова стратегія запроваджує комплексний механізм підтримки ВПО, який охоплює всі етапи від переміщення, адаптації та інтеграції в громаду до добровільного повернення додому.
Як зазначили у міністерстві, стратегія визначає кілька ключових напрямків:
посилення координації державної політики щодо ВПО,
підтримку адаптації та інтеграції у приймаючі громади,
адресну допомогу людям і громадам,
створення умов для безпечного повернення.
Також передбачено створення:
єдиної цифрової платформи для ВПО, яка має об'єднати доступ до інформації та державних послуг;
координаційної платформи для взаємодії держави, громад і міжнародних організацій;
мультидисциплінарних команд у транзитних центрах для швидкого реагування на потреби людей;
персоналізованих маршрутів підтримки для кожної родини.
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