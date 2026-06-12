Кабмин одобрил введение единой системы поддержки ВПО
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Экономика
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Кабмин одобрил введение единой системы поддержки ВПО

ВПО
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Кабинет министров одобрил стратегию государственной политики по ВПО на период до 2030 года. Документ формирует единый государственный подход к поддержке переселенцев и принимающих их общин.

Главные тезисы

  • Кабинет министров Украины утвердил стратегию государственной политики по ВПО на период до 2030 года, целью которой является создание единого государственного подхода к поддержке переселенцев и принимающих их общин.
  • Новая стратегия предусматривает усиление координации государственной политики, поддержку адаптации и интеграции ВПО, адресную помощь и создание условий для безопасного возвращения.

В Украине вводится единая система поддержки ВПО

Министр соцполитики Денис Улютин отметил, что ранее поддержка ВПЛ в Украине строилась через отдельные программы и инструменты, которые не формировали целостный подход. Новая стратегия внедряет комплексный механизм поддержки ВПЛ, охватывающий все этапы от перемещения, адаптации и интеграции в общество до добровольного возвращения домой.

Как отметили в министерстве, стратегия определяет несколько ключевых направлений:

  • усиление координации государственной политики по ВПЛ,

  • поддержку адаптации и интеграции в принимающие общины,

  • адресную помощь людям и общинам,

  • создание условий для безопасного возврата.

Также предусмотрено создание:

  • единой цифровой платформы для ВПЛ, которая должна объединить доступ к информации и государственным услугам;

  • координационной платформы для взаимодействия государства, общин и международных организаций;

  • мультидисциплинарные команды в транзитных центрах для быстрого реагирования на нужды людей;

  • персонализированных маршрутов поддержки для каждой семьи.

Важная часть Стратегии — развитие персонального маршрута поддержки ВПЛ и их семей, поддержка принимающих общин, развитие жилищных решений, возможностей для трудоустройства и экономической самостоятельности внутри перемещенных лиц.

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