Кабмин одобрил введение единой системы поддержки ВПО

Кабинет министров одобрил стратегию государственной политики по ВПО на период до 2030 года. Документ формирует единый государственный подход к поддержке переселенцев и принимающих их общин.
Главные тезисы
- Кабинет министров Украины утвердил стратегию государственной политики по ВПО на период до 2030 года, целью которой является создание единого государственного подхода к поддержке переселенцев и принимающих их общин.
- Новая стратегия предусматривает усиление координации государственной политики, поддержку адаптации и интеграции ВПО, адресную помощь и создание условий для безопасного возвращения.
В Украине вводится единая система поддержки ВПО
Министр соцполитики Денис Улютин отметил, что ранее поддержка ВПЛ в Украине строилась через отдельные программы и инструменты, которые не формировали целостный подход. Новая стратегия внедряет комплексный механизм поддержки ВПЛ, охватывающий все этапы от перемещения, адаптации и интеграции в общество до добровольного возвращения домой.
Как отметили в министерстве, стратегия определяет несколько ключевых направлений:
усиление координации государственной политики по ВПЛ,
поддержку адаптации и интеграции в принимающие общины,
адресную помощь людям и общинам,
создание условий для безопасного возврата.
Также предусмотрено создание:
единой цифровой платформы для ВПЛ, которая должна объединить доступ к информации и государственным услугам;
координационной платформы для взаимодействия государства, общин и международных организаций;
мультидисциплинарные команды в транзитных центрах для быстрого реагирования на нужды людей;
персонализированных маршрутов поддержки для каждой семьи.
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