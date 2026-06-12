Кабмин одобрил введение единой системы поддержки ВПО

Кабинет министров одобрил стратегию государственной политики по ВПО на период до 2030 года. Документ формирует единый государственный подход к поддержке переселенцев и принимающих их общин.

В Украине вводится единая система поддержки ВПО

Министр соцполитики Денис Улютин отметил, что ранее поддержка ВПЛ в Украине строилась через отдельные программы и инструменты, которые не формировали целостный подход. Новая стратегия внедряет комплексный механизм поддержки ВПЛ, охватывающий все этапы от перемещения, адаптации и интеграции в общество до добровольного возвращения домой.

Как отметили в министерстве, стратегия определяет несколько ключевых направлений:

усиление координации государственной политики по ВПЛ,

поддержку адаптации и интеграции в принимающие общины,

адресную помощь людям и общинам,

создание условий для безопасного возврата.

Также предусмотрено создание:

единой цифровой платформы для ВПЛ, которая должна объединить доступ к информации и государственным услугам;

координационной платформы для взаимодействия государства, общин и международных организаций;

мультидисциплинарные команды в транзитных центрах для быстрого реагирования на нужды людей;

персонализированных маршрутов поддержки для каждой семьи.