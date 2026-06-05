Кабмин упростил процесс возвращения в Украину граждан с ВОТ

5 июня Кабинет министров Украины принял решение, облегчающее возвращение в Украину наших граждан с временно оккупированных РФ территорий. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига.

Власть упрощает процесс возвращения украинцев из ВОТ

О решении Кабмина сообщил шеф украинской дипломатии Андрей Сибига.

Теперь украинцы, которые родились на временно оккупированной территории и никогда не имели украинских паспортов, смогут обратиться в наши посольства и консульства для оформления удостоверения личности для возвращения в Украину. Андрей Сибига Глава МИД Украины

По словам министра, оформить удостоверение можно будет бесплатно.

Этот документ позволит вернуться в Украину и в дальнейшем оформить украинский паспорт в форме ID-карты и загранпаспорт.

Что важно понимать, теперь оформление удостоверения личности на возвращение в Украину предполагает упрощенную процедуру подтверждения личности.

Это можно будет сделать в одном из определенных украинских посольств или консульств на основании показаний дееспособного члена семьи — гражданина Украины, в том числе дистанционно через видеосвязь.

Украинцы с ВОВ могут обратиться в: