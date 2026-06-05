Кабмин упростил процесс возвращения в Украину граждан с ВОТ

5 июня Кабинет министров Украины принял решение, облегчающее возвращение в Украину наших граждан с временно оккупированных РФ территорий. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига.
Главные тезисы
- Оформить удостоверение личности можно будет бесплатно.
- С этим документом молодые граждане смогут вернуться в Украину.
Власть упрощает процесс возвращения украинцев из ВОТ
О решении Кабмина сообщил шеф украинской дипломатии Андрей Сибига.
По словам министра, оформить удостоверение можно будет бесплатно.
Этот документ позволит вернуться в Украину и в дальнейшем оформить украинский паспорт в форме ID-карты и загранпаспорт.
Что важно понимать, теперь оформление удостоверения личности на возвращение в Украину предполагает упрощенную процедуру подтверждения личности.
Это можно будет сделать в одном из определенных украинских посольств или консульств на основании показаний дееспособного члена семьи — гражданина Украины, в том числе дистанционно через видеосвязь.
Украинцы с ВОВ могут обратиться в:
посольства Украины в Беларуси,
посольства Украины в Грузии,
посольства Украины в Армении,
посольства в Турции, а также генконсульств в Стамбуле или Анталии;
посольства Украины в Казахстане.
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