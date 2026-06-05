Кабмин упростил процесс возвращения в Украину граждан с ВОТ
Категория
Украина
Дата публикации

Кабмин упростил процесс возвращения в Украину граждан с ВОТ

МИД Украины
Власть упрощает процесс возвращения украинцев из ВОТ
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5 июня Кабинет министров Украины принял решение, облегчающее возвращение в Украину наших граждан с временно оккупированных РФ территорий. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига.

Главные тезисы

  • Оформить удостоверение личности можно будет бесплатно.
  • С этим документом молодые граждане смогут вернуться в Украину.

Власть упрощает процесс возвращения украинцев из ВОТ

О решении Кабмина сообщил шеф украинской дипломатии Андрей Сибига.

Теперь украинцы, которые родились на временно оккупированной территории и никогда не имели украинских паспортов, смогут обратиться в наши посольства и консульства для оформления удостоверения личности для возвращения в Украину.

Андрей Сибига

Андрей Сибига

Глава МИД Украины

По словам министра, оформить удостоверение можно будет бесплатно.

Этот документ позволит вернуться в Украину и в дальнейшем оформить украинский паспорт в форме ID-карты и загранпаспорт.

Что важно понимать, теперь оформление удостоверения личности на возвращение в Украину предполагает упрощенную процедуру подтверждения личности.

Это можно будет сделать в одном из определенных украинских посольств или консульств на основании показаний дееспособного члена семьи — гражданина Украины, в том числе дистанционно через видеосвязь.

Украинцы с ВОВ могут обратиться в:

  • посольства Украины в Беларуси,

  • посольства Украины в Грузии,

  • посольства Украины в Армении,

  • посольства в Турции, а также генконсульств в Стамбуле или Анталии;

  • посольства Украины в Казахстане.

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