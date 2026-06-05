Кабмін спростив процес повернення в Україну громадян з ТОТ

5 червня Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яке полегшить повернення в Україну наших громадян з тимчасово окупованої РФ територій. Про це повідомив глава Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга.
Головні тези:
- Оформити посвідчення особи можна буде безоплатно.
- З цим документом молоді громадяни зможуть повернутися в Україну.
Влада спрощує процес повернення українців з ТОТ
Про рішення Кабміну повідомив шеф української дипломатії Андрій Сибіга.
За словами міністра, оформити посвідчення можна буде безоплатно.
Цей документ дасть можливість повернутися в Україну і в подальшому оформити український паспорт у формі ID-картки та закордонний паспорт.
Що важливо розуміти, тепер оформлення посвідчення особи на повернення в Україну передбачає спрощену процедуру підтвердження особи.
Це можна буде зробити в одному з визначених українських посольств чи консульств на підставі свідчень дієздатного члена сім'ї — громадянина України, у тому числі дистанційно, через відеозв'язок.
Українці з ТОТ можуть звернутися до:
посольства України у Білорусі,
посольства України у Грузії,
посольства України у Вірменії,
посольства у Туреччині, а також генконсульств у Стамбулі або Анталії;
посольства України у Казахстані.
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