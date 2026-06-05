Кабмін спростив процес повернення в Україну громадян з ТОТ
Категорія
Україна
Дата публікації

Кабмін спростив процес повернення в Україну громадян з ТОТ

МЗС України
Влада спрощує процес повернення українців з ТОТ
Read in English

5 червня Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яке полегшить повернення в Україну наших громадян з тимчасово окупованої РФ територій. Про це повідомив глава Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга.

Головні тези:

  • Оформити посвідчення особи можна буде безоплатно. 
  • З цим документом молоді громадяни зможуть повернутися в Україну.

Влада спрощує процес повернення українців з ТОТ

Про рішення Кабміну повідомив шеф української дипломатії Андрій Сибіга.

Відтепер українці, які народились на тимчасово окупованій території та ніколи не мали українських паспортів, зможуть звернутися до наших посольств та консульств для оформлення посвідчення особи на повернення в Україну.

Андрій Сибіга

Андрій Сибіга

Глава МЗС України

За словами міністра, оформити посвідчення можна буде безоплатно.

Цей документ дасть можливість повернутися в Україну і в подальшому оформити український паспорт у формі ID-картки та закордонний паспорт.

Що важливо розуміти, тепер оформлення посвідчення особи на повернення в Україну передбачає спрощену процедуру підтвердження особи.

Це можна буде зробити в одному з визначених українських посольств чи консульств на підставі свідчень дієздатного члена сім'ї — громадянина України, у тому числі дистанційно, через відеозв'язок.

Українці з ТОТ можуть звернутися до:

  • посольства України у Білорусі,

  • посольства України у Грузії,

  • посольства України у Вірменії,

  • посольства у Туреччині, а також генконсульств у Стамбулі або Анталії;

  • посольства України у Казахстані.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Орбан хоче відновити довіру у відносинах з Україною
Мадяр і Орбан
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Бійці СБС взяли під вогневий контроль Донецький аеропорт — відео
Сили безпілотних систем
ДАП уже під вогневим контролем СБС
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Мадяр показав ураження одразу 5 російських суден — відео
Сили безпілотних систем
Мадяр

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?