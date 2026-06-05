Кабмін спростив процес повернення в Україну громадян з ТОТ

5 червня Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яке полегшить повернення в Україну наших громадян з тимчасово окупованої РФ територій. Про це повідомив глава Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга.

Влада спрощує процес повернення українців з ТОТ

Про рішення Кабміну повідомив шеф української дипломатії Андрій Сибіга.

Відтепер українці, які народились на тимчасово окупованій території та ніколи не мали українських паспортів, зможуть звернутися до наших посольств та консульств для оформлення посвідчення особи на повернення в Україну. Андрій Сибіга Глава МЗС України

За словами міністра, оформити посвідчення можна буде безоплатно.

Цей документ дасть можливість повернутися в Україну і в подальшому оформити український паспорт у формі ID-картки та закордонний паспорт.

Що важливо розуміти, тепер оформлення посвідчення особи на повернення в Україну передбачає спрощену процедуру підтвердження особи.

Це можна буде зробити в одному з визначених українських посольств чи консульств на підставі свідчень дієздатного члена сім'ї — громадянина України, у тому числі дистанційно, через відеозв'язок.

Українці з ТОТ можуть звернутися до: