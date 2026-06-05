Орбан хоче відновити довіру у відносинах з Україною

Очільниця угорської дипломатії Аніта Орбан наголосила, що Угорщина має намір відновити довіру у відносинах з Україною.
Головні тези:
- Україна оголосила про початок нової сторінки у відносинах з Угорщиною.
- Ключовим стало врегулювання питання нацменшин.
Угорщина налаштована на діалог з Україною
З коментарем з цього приводу виступив Аніта Орбан виступила, реагуючи на слова глави МЗС Украхни Андрія Сибіги.
Останній нещодавно оголосив про відкриття нової сторінки у відносинах з Угорщиною на тлі досягнення домовленостей в питаннях нацменшин.
Що важливо розуміти, після домовленості між офіційними Києвом та Будапештом у питанні нацменшин кіпрське головування в ЄС оголосило старт формального процесу відкриття кластера для України.
Як вдалося дізнатися журналістам "Європейської правди", відкриття першого кластера "Основи" в перемовинах про вступ України та Молдови заплановане на 15 червня.
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