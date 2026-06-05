Орбан хоче відновити довіру у відносинах з Україною
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Орбан хоче відновити довіру у відносинах з Україною

Мадяр і Орбан
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Джерело:  online.ua

Очільниця угорської дипломатії Аніта Орбан наголосила, що Угорщина має намір відновити довіру у відносинах з Україною.

Головні тези:

  • Україна оголосила про початок нової сторінки у відносинах з Угорщиною.
  • Ключовим стало врегулювання питання нацменшин.

Угорщина налаштована на діалог з Україною

З коментарем з цього приводу виступив Аніта Орбан виступила, реагуючи на слова глави МЗС Украхни Андрія Сибіги.

Останній нещодавно оголосив про відкриття нової сторінки у відносинах з Угорщиною на тлі досягнення домовленостей в питаннях нацменшин.

Угорщина прагне відновити довіру з Україною за допомогою конкретних результатів, взаємної поваги та повного захисту прав угорської громади на Закарпатті.

Аніта Орбан

Аніта Орбан

Глава МЗС Угорщини

Що важливо розуміти, після домовленості між офіційними Києвом та Будапештом у питанні нацменшин кіпрське головування в ЄС оголосило старт формального процесу відкриття кластера для України.

Як вдалося дізнатися журналістам "Європейської правди", відкриття першого кластера "Основи" в перемовинах про вступ України та Молдови заплановане на 15 червня.

15 червня в Люксембурзі будуть проведені дві окремі міжурядові конференції для України і для Молдови", — заявив європейський співрозмовник ЗМІ.

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