Орбан хоче відновити довіру у відносинах з Україною

Очільниця угорської дипломатії Аніта Орбан наголосила, що Угорщина має намір відновити довіру у відносинах з Україною.

Угорщина налаштована на діалог з Україною

З коментарем з цього приводу виступив Аніта Орбан виступила, реагуючи на слова глави МЗС Украхни Андрія Сибіги.

Останній нещодавно оголосив про відкриття нової сторінки у відносинах з Угорщиною на тлі досягнення домовленостей в питаннях нацменшин.

Угорщина прагне відновити довіру з Україною за допомогою конкретних результатів, взаємної поваги та повного захисту прав угорської громади на Закарпатті. Аніта Орбан Глава МЗС Угорщини

Що важливо розуміти, після домовленості між офіційними Києвом та Будапештом у питанні нацменшин кіпрське головування в ЄС оголосило старт формального процесу відкриття кластера для України.

Як вдалося дізнатися журналістам "Європейської правди", відкриття першого кластера "Основи" в перемовинах про вступ України та Молдови заплановане на 15 червня.