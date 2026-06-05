Орбан хочет восстановить доверие в отношениях с Украиной

Глава венгерской дипломатии Анита Орбан подчеркнула, что Венгрия намерена восстановить доверие в отношениях с Украиной.

Венгрия настроена на диалог с Украиной

С комментарием по этому поводу выступила Анита Орбан, реагируя на слова главы МИД Украины Андрея Сибиги.

Последний недавно объявил об открытии новой страницы в отношениях с Венгрией на фоне достижения договоренностей по вопросам нацменьшинств.

Венгрия стремится восстановить доверие с Украиной посредством конкретных результатов, взаимного уважения и полной защиты прав венгерской общины в Закарпатье. Анита Орбан Глава МИД Венгрии

Что важно понимать, после договоренности между официальными Киевом и Будапештом по вопросу нацменьшинств кипрское председательство в ЕС объявило старт формального процесса открытия кластера для Украины.

Как удалось узнать журналистам "Европейской правды", открытие первого кластера "Основы" в переговорах о вступлении Украины и Молдовы запланировано на 15 июня.