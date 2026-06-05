Орбан хочет восстановить доверие в отношениях с Украиной

Глава венгерской дипломатии Анита Орбан подчеркнула, что Венгрия намерена восстановить доверие в отношениях с Украиной.
Главные тезисы
- Украина объявила о начале новой страницы в отношениях с Венгрией.
- Ключевым стало урегулирование вопроса нацменьшинств.
Венгрия настроена на диалог с Украиной
С комментарием по этому поводу выступила Анита Орбан, реагируя на слова главы МИД Украины Андрея Сибиги.
Последний недавно объявил об открытии новой страницы в отношениях с Венгрией на фоне достижения договоренностей по вопросам нацменьшинств.
Что важно понимать, после договоренности между официальными Киевом и Будапештом по вопросу нацменьшинств кипрское председательство в ЕС объявило старт формального процесса открытия кластера для Украины.
Как удалось узнать журналистам "Европейской правды", открытие первого кластера "Основы" в переговорах о вступлении Украины и Молдовы запланировано на 15 июня.
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