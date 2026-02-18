Кабмін України заснував щорічну державну премію для енергетиків

В Україні заснували щорічну державну премію для енергетиків. Передбачаються виплати в розмірі 200 тисяч гривень.
Головні тези:
- Кабінет Міністрів України встановив щорічну державну премію для енергетиків на загальну суму 200 тисяч гривень.
- Премія призначена для підтримки працівників енергетичних мереж, які ризикують життям відновлюючи пошкоджені мережі та забезпечують населені пункти теплом та світлом навіть у найважчих погодних умовах.
Кабмін започаткував премію для енергетиків
Про це повідомляє прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
За словами чиновниці, ця ініціатива спрямована на підтримку людей, які часто з ризиком для життя відновлюють пошкоджені обстрілами мережі та забезпечують громади теплом і світлом у найскладніших погодних умовах.
Згідно з рішенням уряду, щороку призначатимуть до 50 грошових винагород. Розмір кожної виплати становить 200 тисяч гривень. Фінансуватимуть премію безпосередньо з державного бюджету.
Юлія Свириденко наголосила, що ці кошти стануть додатковим заохоченням до вже чинних щомісячних надбавок.
Прем'єрка подякувала енергетикам за стійкість у мороз і під постійними погрозами.
