Кабмін України заснував щорічну державну премію для енергетиків

В Україні заснували щорічну державну премію для енергетиків. Передбачаються виплати в розмірі 200 тисяч гривень.

Кабмін започаткував премію для енергетиків

Про це повідомляє прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За словами чиновниці, ця ініціатива спрямована на підтримку людей, які часто з ризиком для життя відновлюють пошкоджені обстрілами мережі та забезпечують громади теплом і світлом у найскладніших погодних умовах.

Згідно з рішенням уряду, щороку призначатимуть до 50 грошових винагород. Розмір кожної виплати становить 200 тисяч гривень. Фінансуватимуть премію безпосередньо з державного бюджету.

Юлія Свириденко наголосила, що ці кошти стануть додатковим заохоченням до вже чинних щомісячних надбавок.

Це додаткова подяка держави разом із щомісячними доплатами для працівників ремонтних бригад, які ми запровадили від початку року. Юлія Свириденко Прем’єр-міністерка України

Прем'єрка подякувала енергетикам за стійкість у мороз і під постійними погрозами.