Кабмін України заснував щорічну державну премію для енергетиків
Категорія
Економіка
Дата публікації

Юлія Свириденко
енергетики

В Україні заснували щорічну державну премію для енергетиків. Передбачаються виплати в розмірі 200 тисяч гривень.

Головні тези:

  • Кабінет Міністрів України встановив щорічну державну премію для енергетиків на загальну суму 200 тисяч гривень.
  • Премія призначена для підтримки працівників енергетичних мереж, які ризикують життям відновлюючи пошкоджені мережі та забезпечують населені пункти теплом та світлом навіть у найважчих погодних умовах.

Кабмін започаткував премію для енергетиків

Про це повідомляє прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За словами чиновниці, ця ініціатива спрямована на підтримку людей, які часто з ризиком для життя відновлюють пошкоджені обстрілами мережі та забезпечують громади теплом і світлом у найскладніших погодних умовах.

Згідно з рішенням уряду, щороку призначатимуть до 50 грошових винагород. Розмір кожної виплати становить 200 тисяч гривень. Фінансуватимуть премію безпосередньо з державного бюджету.

Юлія Свириденко наголосила, що ці кошти стануть додатковим заохоченням до вже чинних щомісячних надбавок.

Це додаткова подяка держави разом із щомісячними доплатами для працівників ремонтних бригад, які ми запровадили від початку року.

Прем'єрка подякувала енергетикам за стійкість у мороз і під постійними погрозами.

Нагадаємо, з початку 2026 року в Україні запровадили спеціальні щомісячні доплати для спеціалістів, які займаються ліквідацією наслідків російських атак.

