Кабмин Украины учредил ежегодную государственную премию для энергетиков

В Украине учредили ежегодную государственную премию для энергетиков. Предусматриваются выплаты в размере 200 тысяч гривен.
Главные тезисы
- Кабмин Украины учредил ежегодную государственную премию размером 200 тысяч гривен для энергетиков.
- Премия предназначена для поддержки работников энергетических сетей, рискующих жизнью в экстремальных условиях.
Кабмин положил начало премии для энергетиков
Об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
По словам чиновницы, эта инициатива направлена на поддержку людей, которые часто с риском для жизни восстанавливают поврежденные обстрелами сети и обеспечивают общины теплом и светом в самых сложных погодных условиях.
Согласно решению правительства, ежегодно будут назначаться до 50 денежных вознаграждений. Размер каждой выплаты составляет 200 тысяч гривен. Будут финансировать премию непосредственно из государственного бюджета.
Юлия Свириденко подчеркнула, что эти средства станут дополнительным поощрением к уже действующим ежемесячным надбавкам.
Премьер поблагодарила энергетики за устойчивость в мороз и под постоянными угрозами.
