Кабмин Украины учредил ежегодную государственную премию для энергетиков
Категория
Экономика
Дата публикации

Юлия Свириденко
энергетик
В Украине учредили ежегодную государственную премию для энергетиков. Предусматриваются выплаты в размере 200 тысяч гривен.

  • Кабмин Украины учредил ежегодную государственную премию размером 200 тысяч гривен для энергетиков.
  • Премия предназначена для поддержки работников энергетических сетей, рискующих жизнью в экстремальных условиях.

Кабмин положил начало премии для энергетиков

Об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По словам чиновницы, эта инициатива направлена на поддержку людей, которые часто с риском для жизни восстанавливают поврежденные обстрелами сети и обеспечивают общины теплом и светом в самых сложных погодных условиях.

Согласно решению правительства, ежегодно будут назначаться до 50 денежных вознаграждений. Размер каждой выплаты составляет 200 тысяч гривен. Будут финансировать премию непосредственно из государственного бюджета.

Юлия Свириденко подчеркнула, что эти средства станут дополнительным поощрением к уже действующим ежемесячным надбавкам.

Это дополнительное спасибо государства вместе с ежемесячными доплатами для работников ремонтных бригад, которые мы ввели с начала года.

Юлия Свириденко

Юлия Свириденко

Премьер-министр Украины

Премьер поблагодарила энергетики за устойчивость в мороз и под постоянными угрозами.

Напомним, с начала 2026 года в Украине были введены специальные ежемесячные доплаты для специалистов, занимающихся ликвидацией последствий российских атак.

