Рада назначил Дениса Шмыгаля министром энергетики
Категория
Украина
Дата публикации

Рада назначил Дениса Шмыгаля министром энергетики

Верховная Рада Украины
Шмыгаль получил новую должность
Read in English
Читати українською

14 января Верховная Рада Украины со второй попытки поддержала назначение Дениса Шмыгаля первым вице-премьером — министром энергетики Украины.

Главные тезисы

  • Денис Шмыгаль планирует работать по принципам обновления, устойчивости и модернизации.
  • Ранее он занимал должность министра обороны Украины.

Шмыгаль получил новую должность

Это решение во время голосования поддержали 248 депутатов, против — 2, воздержались — 20, не голосовали — 33.

Денис Шмигаль очертил принципы своей работы в должности главы Минэнерго тремя словами: восстановление, устойчивость, модернизация.

По его словам, решения должны приниматься ускоренными темпами, а в приоритете — распределенная генерация.

Что важно понимать, 13 января Верховная Рада Украины провалила назначение Дениса Шмыгаля министром энергетики.

Вчера за это решение проголосовали всего 210 народных избранников.

Как уже упоминалось ранее, 19 ноября 2025 года парламент проголосовал за увольнения с должности министра энергетики Светланы Гринчук.

До лета 2025 года Минэнерго возглавлял Герман Галущенко.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Федоров обещает вывести ВПК Украины на новый уровень
Михаил Федоров
Федоров впервые раскрыл свой план
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Михаил Федоров — новый министр обороны Украины
Верховная Рада Украины
Федоров возглавил Минобороны Украины
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
ЕС раскрыл план предоставления Украине 90 млрд евро
Что известно о планах ЕС по оказанию помощи Украине

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?