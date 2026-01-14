Рада назначил Дениса Шмыгаля министром энергетики

14 января Верховная Рада Украины со второй попытки поддержала назначение Дениса Шмыгаля первым вице-премьером — министром энергетики Украины.

Шмыгаль получил новую должность

Это решение во время голосования поддержали 248 депутатов, против — 2, воздержались — 20, не голосовали — 33.

Денис Шмигаль очертил принципы своей работы в должности главы Минэнерго тремя словами: восстановление, устойчивость, модернизация.

По его словам, решения должны приниматься ускоренными темпами, а в приоритете — распределенная генерация.

Что важно понимать, 13 января Верховная Рада Украины провалила назначение Дениса Шмыгаля министром энергетики.

Вчера за это решение проголосовали всего 210 народных избранников.

Как уже упоминалось ранее, 19 ноября 2025 года парламент проголосовал за увольнения с должности министра энергетики Светланы Гринчук.

До лета 2025 года Минэнерго возглавлял Герман Галущенко.