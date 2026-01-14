Рада призначила Дениса Шмигаля міністром енергетики
Рада призначила Дениса Шмигаля міністром енергетики

Верховна Рада України
Шмигаль отримав нову посаду
14 січня Верховна Рада України з другої спроби підтримала призначення Дениса Шмигаля першим віцепрем'єром — міністром енергетики України.

Головні тези:

  • Денис Шмигаль планує працювати за принципами відновлення, стійкості та модернізації.
  • Раніше він обіймав посаду міністра оборони України.

Шмигаль отримав нову посаду

Це рішення під час голосування підтримали 248 депутатів, проти — 2, утримались — 20, не голосували — 33.

Денис Шмигаль окреслив принципи своєї роботи на посаді очільника Міненерго трьома словами: відновлення, стійкість, модернізація.

За його словами, рішення повинні ухвалюватися пришвидшеними темпами, а у пріоритеті — розподілена генерація.

Що важливо розуміти, 13 січня Верховна Рада України провалила призначення Дениса Шмигаля міністром енергетики.

Вчора за це рішення проголосували лише 210 народних обранців.

Як уже згадувалося раніше, 19 листопада 2025 року парламент проголосував за звільнення з посади міністра енергетики Світлани Гринчук.

До літа 2025 року Міненерго очолював Герман Галущенко.

