Кабмін ухвалив безвідсоткові позики для українців, що вимушено переїжджають через надзвичайні ситуації

Кабінет Міністрів запустив механізм безвідсоткових позик для людей, які вимушено переїжджають на нове місце проживання через надзвичайні ситуації. Гроші можна спрямувати на облаштування на новому місці.
Головні тези:
- Кабмін запустив механізм безвідсоткових позик для українців, які переїжджають через надзвичайні ситуації, допомагаючи їм швидше встановити нове місце проживання.
- Програма передбачає одноразову безвідсоткову позику до 50 мінімальних заробітних плат на сім’ю на облаштування нового місця проживання.
- Відсотки банкам компенсує держава, що робить цей вид фінансової підтримки без нарахувань для отримувачів.
Кабмін ухвалив безвідсоткові позики для однієї з категорій українців
Про це повідомила Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Вона уточнила, що механізм передбачає одноразову безвідсоткову позику до 50 мінімальних заробітних плат на сім’ю (близько 430 тис грн). Строк повернення — до 15 років. За її словами, відсотки банкам компенсує держава — для отримувачів позика буде без нарахувань. Кошти можна спрямувати на майно, предмети домашнього вжитку та обладнання, необхідні для належних побутових умов у новій оселі.
За словами Свириденко, програма діятиме для всіх надзвичайних ситуацій, передбачених законодавством, і забезпечить постраждалим фінансовий ресурс для швидкого облаштування на новому місці. Вимушений переїзд не повинен означати втрату життєвої опори.
Детальні роз’яснення щодо порядку звернення та переліку документів найближчим часом опублікує МВС.
