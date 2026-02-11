Кабмін ухвалив безвідсоткові позики для українців, що вимушено переїжджають через надзвичайні ситуації
Юлія Свириденко
Кабмін

Кабінет Міністрів запустив механізм безвідсоткових позик для людей, які вимушено переїжджають на нове місце проживання через надзвичайні ситуації. Гроші можна спрямувати на облаштування на новому місці.

Головні тези:

  • Кабмін запустив механізм безвідсоткових позик для українців, які переїжджають через надзвичайні ситуації, допомагаючи їм швидше встановити нове місце проживання.
  • Програма передбачає одноразову безвідсоткову позику до 50 мінімальних заробітних плат на сім’ю на облаштування нового місця проживання.
  • Відсотки банкам компенсує держава, що робить цей вид фінансової підтримки без нарахувань для отримувачів.

Про це повідомила Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Уряд запускає механізм безвідсоткових позик для людей, які вимушено переїжджають на нове місце проживання через надзвичайні ситуації — для облаштування на новому місці. Завдання держави — допомогти людям швидше повернутися до нормального життя та забезпечити побутову стабільність для родини.

Юлія Свириденко

Юлія Свириденко

Прем'єр-міністерка України

Вона уточнила, що механізм передбачає одноразову безвідсоткову позику до 50 мінімальних заробітних плат на сім’ю (близько 430 тис грн). Строк повернення — до 15 років. За її словами, відсотки банкам компенсує держава — для отримувачів позика буде без нарахувань. Кошти можна спрямувати на майно, предмети домашнього вжитку та обладнання, необхідні для належних побутових умов у новій оселі.

Щоб скористатися підтримкою, одному із повнолітніх членів сім’ї потрібно звернутися із заявою та довідкою про визнання постраждалим до органу місцевої влади за місцем нового проживання після евакуації. Після розгляду документів та погодження кошти виплачує уповноважений банк, визначений за результатом конкурсу.

За словами Свириденко, програма діятиме для всіх надзвичайних ситуацій, передбачених законодавством, і забезпечить постраждалим фінансовий ресурс для швидкого облаштування на новому місці. Вимушений переїзд не повинен означати втрату життєвої опори.

Детальні роз’яснення щодо порядку звернення та переліку документів найближчим часом опублікує МВС.

