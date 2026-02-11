Кабмин принял беспроцентные займы для украинцев, вынужденно переезжающих из-за чрезвычайных ситуаций

Кабинет Министров запустил механизм беспроцентных ссуд для людей, вынужденно переезжающих на новое место жительства из-за чрезвычайных ситуаций. Деньги можно направить на устройство на новом месте.

Кабмин принял беспроцентные ссуды для одной из категорий украинцев

Об этом сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко.

Правительство запускает механизм беспроцентных ссуд для людей, вынужденно переезжающих на новое место жительства из-за чрезвычайных ситуаций — для обустройства на новом месте. Задача государства — помочь людям вернуться к нормальной жизни и обеспечить бытовую стабильность для семьи. Юлия Свириденко Премьер-министр Украины

Она уточнила, что механизм предусматривает единовременный беспроцентный заем до 50 минимальных заработных плат на семью (около 430 тыс грн). Срок возврата — до 15 лет. По ее словам, проценты банкам компенсирует государство — для получателей ссуда будет без начислений. Средства можно направить на имущество, предметы домашнего обихода и оборудование, необходимые для надлежащих бытовых условий в новом доме.

Чтобы воспользоваться поддержкой, одному из совершеннолетних членов семьи следует обратиться с заявлением и справкой о признании пострадавшим в орган местной власти по месту жительства после эвакуации. После рассмотрения документов и согласования денежные средства выплачивает уполномоченный банк, определенный по результату конкурса. Поделиться

По словам Свириденко, программа будет действовать для всех чрезвычайных ситуаций, предусмотренных законодательством, и обеспечит пострадавшим финансовый ресурс для быстрого обустройства на новом месте. Вынужденный переезд не должен означать утрату жизненной опоры.