Кабмин принял беспроцентные займы для украинцев, вынужденно переезжающих из-за чрезвычайных ситуаций

Кабинет Министров запустил механизм беспроцентных ссуд для людей, вынужденно переезжающих на новое место жительства из-за чрезвычайных ситуаций. Деньги можно направить на устройство на новом месте.
Главные тезисы
- Кабмин запустил механизм беспроцентных займов для украинцев, вынужденно переезжающих из-за чрезвычайных ситуаций, с целью помощи в обустройстве на новом месте жительства.
- Программа предусматривает единовременный беспроцентный заем до 50 минимальных заработных плат на семью для обустройства нового дома.
Кабмин принял беспроцентные ссуды для одной из категорий украинцев
Об этом сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко.
Она уточнила, что механизм предусматривает единовременный беспроцентный заем до 50 минимальных заработных плат на семью (около 430 тыс грн). Срок возврата — до 15 лет. По ее словам, проценты банкам компенсирует государство — для получателей ссуда будет без начислений. Средства можно направить на имущество, предметы домашнего обихода и оборудование, необходимые для надлежащих бытовых условий в новом доме.
По словам Свириденко, программа будет действовать для всех чрезвычайных ситуаций, предусмотренных законодательством, и обеспечит пострадавшим финансовый ресурс для быстрого обустройства на новом месте. Вынужденный переезд не должен означать утрату жизненной опоры.
Подробные разъяснения о порядке обращения и перечня документов в ближайшее время опубликует МВД.
