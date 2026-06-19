Кабмін затвердив механізм виплат репарацій постраждалим від сексуального насильства через агресію РФ

Кабінет Міністрів затвердив механізм невідкладних репарацій для осіб, які постраждали від сексуального насильства, пов’язаного з російською агресією.
Головні тези:
- Кабінет Міністрів ухвалив механізм виплат репарацій жертвам сексуального насильства внаслідок агресії РФ.
- Новий механізм спрямований на надання компенсацій тим, хто постраждав через дії Російської Федерації.
Постраждалі від сексуального насильства через агресію РФ отримають по 3 тис євро репарацій
Про це повідомила Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Отримання цієї виплати не впливатиме на право постраждалих отримувати субсидії чи інші види державної допомоги.
За даними Офісу генерального прокурора, від початку повномасштабного вторгнення зафіксовані 398 випадків сексуального насильства, пов’язаного з війною – 248 щодо жінок і 150 щодо чоловіків. Водночас Юлія Свириденко зауважила, що реальна кількість випадків може бути більшою через ризик осуду і стигми.
Росія використовує сексуальне насильство як ще один вид зброї проти наших людей. Це тяжкий воєнний злочин. Сьогоднішній міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту, його символ-— квітка ріпака. Це черговий привід привернути увагу до цієї теми, але маємо говорити про неї щодня.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-