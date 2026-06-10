Україна посилить відповідальність для системних порушників правил дорожнього руху — Свириденко

Уряд пропонує запровадити градацію штрафів за перевищення швидкості і посилити відповідальність для системних порушників.
Головні тези:
- Уряд України пропонує градацію штрафів за порушення ПДР та посилення відповідальності для системних порушників.
- Нові правила спрямовані на зменшення кількості аварій шляхом підвищення контролю над порушниками правил дорожнього руху.
В Україні посилять відповідальність за системне порушення правил дорожнього руху
Про це повідомила Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Наголошується, що для більшості водіїв нічого не зміниться. Нові правила спрямовані насамперед на тих, хто регулярно створює небезпеку для інших учасників руху.
Повідомляється, що найближчим часом МВС обговорить ці пропозиції з народними депутатами.
Також уряд працює над розвитком системи автоматичної фіксації порушень. Наразі на дорогах функціонує близько 377 камер. Планується збільшити їх кількість до понад 410 комплексів.
Крім того, Кабмін готує законодавче врегулювання використання електросамокатів та іншого легкого персонального транспорту, адже кількість ДТП за їхньої участі протягом перших п’яти місяців 2026 року зросла на 66,8%.
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