Україна посилить відповідальність для системних порушників правил дорожнього руху — Свириденко
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна посилить відповідальність для системних порушників правил дорожнього руху — Свириденко

Юлія Свириденко
Свириденко

Уряд пропонує запровадити градацію штрафів за перевищення швидкості і посилити відповідальність для системних порушників.

Головні тези:

  • Уряд України пропонує градацію штрафів за порушення ПДР та посилення відповідальності для системних порушників.
  • Нові правила спрямовані на зменшення кількості аварій шляхом підвищення контролю над порушниками правил дорожнього руху.

В Україні посилять відповідальність за системне порушення правил дорожнього руху

Про це повідомила Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Отримала перші пропозиції щодо покращення безпеки на дорогах. Обговорили з міністром внутрішніх справ та урядовцями проєкти змін, які покликані підвищити безпеку на дорогах. Пропонується запровадити градацію штрафів залежно від рівня перевищення та посилити відповідальність для системних порушників.

Юлія Свириденко

Юлія Свириденко

Прем’єр-міністерка України

Наголошується, що для більшості водіїв нічого не зміниться. Нові правила спрямовані насамперед на тих, хто регулярно створює небезпеку для інших учасників руху.

Як зазначається, за останні 12 місяців камери автоматичної фіксації зафіксували майже 2,9 тис. водіїв, які перевищували швидкість понад 50 разів. Понад 35 тис. водіїв потрапляли в поле зору камер більше десяти разів на рік, а майже 12,5 тис. — понад двадцять разів.

Повідомляється, що найближчим часом МВС обговорить ці пропозиції з народними депутатами.

Також уряд працює над розвитком системи автоматичної фіксації порушень. Наразі на дорогах функціонує близько 377 камер. Планується збільшити їх кількість до понад 410 комплексів.

Крім того, Кабмін готує законодавче врегулювання використання електросамокатів та іншого легкого персонального транспорту, адже кількість ДТП за їхньої участі протягом перших п’яти місяців 2026 року зросла на 66,8%.

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