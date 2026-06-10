Украина усилит ответственность для системных нарушителей правил дорожного движения — Свириденко

Правительство предлагает ввести градацию штрафов за превышение скорости и усилить ответственность системных нарушителей.
Главные тезисы
- Правительство Украины предлагает ввести градацию штрафов за нарушение ПДД и усилить ответственность для системных нарушителей.
- Новые правила направлены на уменьшение аварийности путем увеличения контроля за нарушителями ПДД.
В Украине усилят ответственность за системное нарушение ПДД
Об этом сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Отмечается, что для большинства водителей ничего не изменится. Новые правила направлены, прежде всего, на тех, кто регулярно создает опасность для других участников движения.
Сообщается, что в ближайшее время МВД обсудит эти предложения с народными депутатами.
Также правительство работает над развитием системы автоматической фиксации нарушений. В настоящее время на дорогах функционирует около 377 камер. Планируется увеличить их количество до более чем 410 комплексов.
Кроме того, Кабмин готовит законодательное урегулирование использования электросамокатов и другого легкого персонального транспорта, ведь количество ДТП с их участием в течение первых пяти месяцев 2026 года выросло на 66,8%.
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