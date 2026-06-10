Украина усилит ответственность для системных нарушителей правил дорожного движения — Свириденко

В Украине усилят ответственность за системное нарушение ПДД

Об этом сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Получила первые предложения по улучшению безопасности на дорогах. Обсудили с министром внутренних дел и чиновниками проекты изменений, призванные повысить безопасность на дорогах. Предлагается ввести градацию штрафов в зависимости от уровня превышения и усилить ответственность системных нарушителей. Юлия Свириденко Премьер-министр Украины

Отмечается, что для большинства водителей ничего не изменится. Новые правила направлены, прежде всего, на тех, кто регулярно создает опасность для других участников движения.

Как отмечается, за последние 12 месяцев камеры автоматической фиксации зафиксировали около 2,9 тыс. водителей, которые превышали скорость более 50 раз. Более 35 тыс. водителей попадали в поле зрения камер более десяти раз в год, а почти 12,5 тыс — более двадцати раз. Поделиться

Сообщается, что в ближайшее время МВД обсудит эти предложения с народными депутатами.

Также правительство работает над развитием системы автоматической фиксации нарушений. В настоящее время на дорогах функционирует около 377 камер. Планируется увеличить их количество до более чем 410 комплексов.

Кроме того, Кабмин готовит законодательное урегулирование использования электросамокатов и другого легкого персонального транспорта, ведь количество ДТП с их участием в течение первых пяти месяцев 2026 года выросло на 66,8%.