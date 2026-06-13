Свириденко обіцяє збільшення фінансування прифронтових громад
Категорія
Економіка
Дата публікації

Свириденко обіцяє збільшення фінансування прифронтових громад

Юлія Свириденко
Свириденко
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Очільниця Кабміну України Юлія Свириденко заявила, що уряд вже активно працює над збільшенням фінансової підтримки прифронтових громад. Так, наразі вирішується питання розподілу додаткових дотацій місцевим бюджетам.

Головні тези:

  • Наразі у центрі уваги уряду — піклування про українських дітей.
  • Насамперед ідеться про розміщення дітей із числа ВПО та підтримка дітей загиблих військових.

Прифронтові громади отримають більше фінансування

Глава уряду звертає увагу на те, що наразі у 216 громадах десяти прифронтових областей проживають понад 6 млн людей.

Хоча війна триває уже понад 12 років, та не припиняють працювати школи, лікарні, підприємства та комунальні служби.

Наш пріоритет — забезпечити людям належний рівень підтримки, зберегти стійкість та економічну активність прифронтових громад. Окрему увагу приділили підтримці дітей. Зокрема, розміщенню дітей із числа ВПО та підтримці дітей загиблих Захисників і Захисниць.

Юлія Свириденко

Юлія Свириденко

Прем’єр-міністерка України

Як зазначила очільниця Кабміну, її команда уже втілює в життя комплексний пакет із 60 програм підтримки для прифронтових територій.

Що важливо розуміти, він передбачає:

  • безпечну освіту (підземні школи та садки, безоплатне гаряче харчування для понад 728 тис. учнів),

  • медицину (доплати медикам, продовжене фінансування медзакладів і адресна допомога лікарям),

  • підтримку ВПО та вразливих категорій,

  • розширені можливості для українських виробників за програмами «Зроблено в Україні».

Окремий напрям — підготовка до зими: у межах Планів стійкості громади забезпечуються резервним живленням, теплом і водопостачанням, — наголосила Свириденко.

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