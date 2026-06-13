Свириденко обіцяє збільшення фінансування прифронтових громад

Очільниця Кабміну України Юлія Свириденко заявила, що уряд вже активно працює над збільшенням фінансової підтримки прифронтових громад. Так, наразі вирішується питання розподілу додаткових дотацій місцевим бюджетам.
Головні тези:
- Наразі у центрі уваги уряду — піклування про українських дітей.
- Насамперед ідеться про розміщення дітей із числа ВПО та підтримка дітей загиблих військових.
Прифронтові громади отримають більше фінансування
Глава уряду звертає увагу на те, що наразі у 216 громадах десяти прифронтових областей проживають понад 6 млн людей.
Хоча війна триває уже понад 12 років, та не припиняють працювати школи, лікарні, підприємства та комунальні служби.
Як зазначила очільниця Кабміну, її команда уже втілює в життя комплексний пакет із 60 програм підтримки для прифронтових територій.
Що важливо розуміти, він передбачає:
безпечну освіту (підземні школи та садки, безоплатне гаряче харчування для понад 728 тис. учнів),
медицину (доплати медикам, продовжене фінансування медзакладів і адресна допомога лікарям),
підтримку ВПО та вразливих категорій,
розширені можливості для українських виробників за програмами «Зроблено в Україні».
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