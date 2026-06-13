Травень став найсмертоноснішим місяцем у війні з 2022 року
Категорія
Україна
Дата публікації

Травень став найсмертоноснішим місяцем у війні з 2022 року

ООН
Травень 2026 року став найсмертоноснішим місяцем у війні Росії проти України

Моніторингова місія ООН з прав людини підрахувала, що саме в травні 2026 року внаслідок російської агресії загинули або отримали поранення найбільше цивільних з квітня 2022 року. Йдеться про загибель щонайменше 274 людей, а також поранення ще 1763 осіб.

Головні тези:

  • Загальна кількість жертв серед цивільних осіб у травні перевищила 2 тисячі мирних українців.
  • Поблизу лінії фронту основною причиною жертв серед цивільних осіб були атаки із застосуванням безпілотників малого радіусу дії.

Російський терор сягнув свого піку в травні 2026 року

На переконання представників ООН, ключовою причиною такої аномальної кількості загиблих та потерпілих було застосування армією РФ потужної зброї в міських районах.

Так, наголошують, що 5 травня через ворожий удар із застосуванням авіаційних бомб у Запоріжжі загинули 12 цивільних, а ще 42 — зазнали поранень.

Окрім того, 14 травня у Києві російська ракета поцілила в багатоквартирний будинок — ця атака обірвала життя 24 мирних мешканців.

Моніторингова місія ООН з прав людини також озвучила припущення, що кількість жертв серед цивільного населення зросла через інтенсифікацію бойових дій.

Що важливо розуміти, у попередні роки навесні та влітку кількість постраждалих стабільно зростала.

Цьогоріч ця тривожна тенденція продовжила набирати обертів.

З коментарем з цього приводу виступив очільник моніторингової місії ООН з прав людини Даніель Белль:

У містах по всій Україні неодноразові атаки із застосуванням ракет та авіабомб призводили до загибелі та поранення цивільних осіб далеко від районів активних наземних бойових дій.

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