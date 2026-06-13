ДШВ і ССО знищили 6 точок злету російських БпЛА — відео

7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомляє про нову успішну операцію, яка була реалізована в Покровську Донецької області спільного з Силами спеціальних операцій України.
Головні тези:
- Ураження були здійснені ударними дронами літакового типу.
- ДШВ показали результати своєї роботи у новому відео.
ДШВ і ССО провели “полювання” на ворога в Покровську
Спільними зусиллями українським воїнам вдалося успішно ліквідувати мережу точок злету російських дронів.
Цього разу під потужні удари ДШВ та ССО потрапили ворожі приміщення:
в районі міського кафе,
магазину дитячих товарів,
бібліотеки,
зруйнованого будинку у приватному секторі.
Що важливо розуміти, ці локації російські загарбники активно використовували для виконання бойових вильотів дронами та нанесення вогневого ураження по позиціях Сил оборони України, зокрема, по логістичних шляхах.
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