ДШВ і ССО знищили 6 точок злету російських БпЛА — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ДШВ і ССО знищили 6 точок злету російських БпЛА — відео

Десантно-штурмові війська ЗСУ
ДШВ і ССО провели “полювання” на ворога в Покровську
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7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомляє про нову успішну операцію, яка була реалізована в Покровську Донецької області спільного з Силами спеціальних операцій України.

Головні тези:

  • Ураження були здійснені ударними дронами літакового типу.
  • ДШВ показали результати своєї роботи у новому відео.

ДШВ і ССО провели “полювання” на ворога в Покровську

Спільними зусиллями українським воїнам вдалося успішно ліквідувати мережу точок злету російських дронів.

У результаті спільних дій 7 корпус швидкого реагування ДШВ та 4-й полк ССО “Рейнджери” знищили шість точок злету БпЛА вертикального зльоту чи посадки, — офіційно підтвердили захисники.

Цього разу під потужні удари ДШВ та ССО потрапили ворожі приміщення:

  • в районі міського кафе,

  • магазину дитячих товарів,

  • бібліотеки,

  • зруйнованого будинку у приватному секторі.

Що важливо розуміти, ці локації російські загарбники активно використовували для виконання бойових вильотів дронами та нанесення вогневого ураження по позиціях Сил оборони України, зокрема, по логістичних шляхах.

Цілі Сили оборони виявили під час аналітики дій противника, а ураження точково наносили ударними дронами літакового типу, — наголошують воїни ДШВ.

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