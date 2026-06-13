Російські окупанти вбили двох цивільних на Донеччині та Херсонщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські окупанти вбили двох цивільних на Донеччині та Херсонщині

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Атаки РФ на Херсонщину, Донеччину та Дніпровщину - які наслідки
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Двоє мирних мешканців Херсонської та Донецької областей стали жертвами нових російських атак. Ба більше, ще 22 цивільних дістали поранення. Також про 9 потерпілих повідомляють на Дніпровщині.

Головні тези:

  • Протягом 12 червня противник 20 разів обстріляв населені пункти Донеччини. 
  • Окрім того, армія РФ накрила вогнем ринок у Дніпропетровській області.

Атаки РФ на Херсонщину, Донеччину та Дніпровщину — які наслідки

У Херсонській області під удари російських окупантів потрапили підприємства, магазин, стільникова вежа, господарські споруди, газогін, сільгосптехніка та приватні автомобілі.

Місцева влада підтвердила загибель одного цивільного, ще 15 людей були поранені.

Також протягом минулої доби російські удари обірвали життя одного мешканця Дружківки, що в Донецькій області.

12 червня ще 7 людей в регіоні дістали поранення — у 4 Дружківці, 2 у Краматорську та 1 у Костянтинівці.

Ба більше, минулої доби армія РФ атакувала ринок у Синельниківському районі Дніпропетровської області — 9 цивільних були поранені. Про це заявили в місцевій ОВА.

Згідно з останніми даними, 6 потерпілих наразі перебувають у лікарні, з них одна людина у важкому стані — 40-річний чоловік.

Російські загарбники скидали на область КАБи, а також завдавали ударів дронами. Ворог знову атакував багатоквартирні будинки та інфраструктуру.

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