Российские оккупанты убили двух гражданских в Донецкой и Херсонской областях

Два мирных жителя Херсонской и Донецкой областей стали жертвами новых российских атак. Более того, еще 22 гражданских получили ранения. Также о 9 потерпевших сообщают на Днепровщине.

Атаки РФ на Херсонщину, Донетчину и Днепровщину — какие последствия

В Херсонской области под удары российских окупантов попали предприятия, магазин, сотовая башня, хозяйственные постройки, газопровод, сельхозтехника и частные автомобили.

Местные власти подтвердили гибель одного гражданского, еще 15 человек были ранены.

Также за прошедшие сутки российские удары оборвали жизнь одного жителя Дружковки в Донецкой области.

12 июня еще 7 человек в регионе получили ранения — в 4 Дружковке, 2 в Краматорске и 1 в Константиновке.

Более того, за прошедшие сутки армия РФ атаковала рынок в Синельниковском районе Днепропетровской области — 9 гражданских были ранены. Об этом заявили в местной ОВА.

Согласно последним данным, 6 пострадавших находятся в больнице, из них один человек в тяжелом состоянии — 40-летний мужчина.

Российские захватчики сбрасывали на область КАБы, а также наносили удары дронами. Враг снова атаковал многоквартирные дома и инфраструктуру.