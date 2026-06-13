ДШВ и ССО уничтожили 6 точек взлета российских БпЛА — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ДШВ и ССО уничтожили 6 точек взлета российских БпЛА — видео

Десантно-штурмовые войска ВСУ
ДШВ и ССО провели "охоту" на врага в Покровске
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7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщает о новой успешной операции, которая была реализована в Покровске Донецкой области совместно с Силами специальных операций Украины.

Главные тезисы

  • Поражения были произведены ударными дронами самолетного типа.
  • ДШВ показали результаты своей работы в новом видео.

ДШВ и ССО провели "охоту" на врага в Покровске

Совместными усилиями украинским воинам удалось успешно ликвидировать сеть точек взлета российских дронов.

В результате совместных действий 7 корпус быстрого реагирования ДШВ и 4-й полк ССО "Рейнджеры" уничтожили шесть точек взлета БпЛА вертикального взлета или посадки, — официально подтвердили защитники.

В этот раз под мощные удары ДШВ и ССО попали вражеские помещения:

  • в районе городского кафе,

  • магазина детских товаров,

  • библиотеки,

  • разрушенный дом в частном секторе.

Что важно понимать, эти локации российские захватчики активно использовали для выполнения боевых вылетов дронами и нанесения огневого поражения по позициям Сил обороны Украины, в частности, по логистическим путям.

Цели Силы обороны обнаружили во время аналитики действий противника, а поражение точечно наносили ударными дронами самолетного типа, — отмечают воины ДШВ.

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