ДШВ и ССО уничтожили 6 точек взлета российских БпЛА — видео

7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщает о новой успешной операции, которая была реализована в Покровске Донецкой области совместно с Силами специальных операций Украины.

ДШВ и ССО провели "охоту" на врага в Покровске

Совместными усилиями украинским воинам удалось успешно ликвидировать сеть точек взлета российских дронов.

В результате совместных действий 7 корпус быстрого реагирования ДШВ и 4-й полк ССО "Рейнджеры" уничтожили шесть точек взлета БпЛА вертикального взлета или посадки, — официально подтвердили защитники. Поделиться

В этот раз под мощные удары ДШВ и ССО попали вражеские помещения:

в районе городского кафе,

магазина детских товаров,

библиотеки,

разрушенный дом в частном секторе.

Что важно понимать, эти локации российские захватчики активно использовали для выполнения боевых вылетов дронами и нанесения огневого поражения по позициям Сил обороны Украины, в частности, по логистическим путям.