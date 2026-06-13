ДШВ и ССО уничтожили 6 точек взлета российских БпЛА — видео

7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщает о новой успешной операции, которая была реализована в Покровске Донецкой области совместно с Силами специальных операций Украины.
Главные тезисы
- Поражения были произведены ударными дронами самолетного типа.
- ДШВ показали результаты своей работы в новом видео.
ДШВ и ССО провели "охоту" на врага в Покровске
Совместными усилиями украинским воинам удалось успешно ликвидировать сеть точек взлета российских дронов.
В этот раз под мощные удары ДШВ и ССО попали вражеские помещения:
в районе городского кафе,
магазина детских товаров,
библиотеки,
разрушенный дом в частном секторе.
Что важно понимать, эти локации российские захватчики активно использовали для выполнения боевых вылетов дронами и нанесения огневого поражения по позициям Сил обороны Украины, в частности, по логистическим путям.
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